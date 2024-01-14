Рецепт апельсинових кексів: ідеальний десерт для особливих моментів

Ароматні апельсинові кекси чудово підійдуть для урочистих моментів або просто як солодке частування в будні.

Апельсинові кекси — це чудовий і простий у приготуванні десерт, який додасть особливої вишуканості вашому столу. Аромат свіжих апельсинів додасть унікального смаку випічці, роблячи її ідеальним вибором для святкового чаювання або як частування для гостей, повідомляє 1000.menu.

Інгредієнти

Для приготування кексів знадобляться такі продукти:

м'яке вершкове масло — 100 г;

Цукор — 150 г;

яйця курячі — 2 штуки;

борошно пшеничне — 200 г;

розпушувач тіста — 1 чайна ложка;

сіль — щіпка;

свіжовичавлений апельсиновий сік — 100 мл;

цедра апельсина — 1 столова ложка;

йогурт або сметана — 100 мл.

Приготування

Крок 1. У глибокій мисці збийте м'яке вершкове масло з цукром до пишності. Додайте яйця по одному, продовжуючи збивати після кожного додавання.

Крок 2. В окремій мисці змішайте борошно, розпушувач і сіль. Поступово вводьте сухі інгредієнти в олійно-яєчну суміш, акуратно перемішуючи.

Крок 3. Додайте в тісто свіжовичавлений апельсиновий сік, цедру апельсина та йогурт (або сметану). Перемішайте до отримання однорідної маси.

Крок 4. Розігрійте духовку до 180 градусів Цельсія. Формочки для кексів застеліть паперовими кошичками.

Крок 5. Розкладіть тісто по формах, заповнюючи їх на 2/3.

Крок 6. Випікайте кекси протягом 20-25 хвилин до золотистого кольору. Готовність можна перевірити за допомогою зубочистки — вона має виходити сухою.

Крок 7. Дайте кексам охолонути перед подачею. За бажання можна прикрасити їх цукровою пудрою або глазур'ю.

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