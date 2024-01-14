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Як зрозуміти, що час змінити матрац: шість основних ознак

Тетяна Ковальчук
Чому потрібно міняти матрац

Заміна матраца — це важливий крок до поліпшення якості сну і загального стану здоров'я. Правильно підібраний матрац забезпечить вам комфортний і здоровий сон на довгі роки.

Матрац відіграє ключову роль у забезпеченні якісного сну. Але з часом будь-який матрац зношується і втрачає свої початкові властивості, що може негативно позначатися на здоров'ї та самопочутті, повідомляє Matrason.

Які ознаки вказують на те, що потрібно міняти матрац

1. Видимі пошкодження і деформації.

  • якщо на поверхні матраца з'явилися ями або опуклості, це означає, що внутрішній шар зносився;
  • порвані краї і набивка, що протікає: це не тільки знижує комфорт, а й може бути місцем скупчення пилу й алергенів.

2. Некомфортні відчуття під час сну.

  • якщо після пробудження ви відчуваєте біль у спині або шиї, це може бути пов'язано з втратою підтримки матрацом;
  • часті пробудження або безсоння можуть бути пов'язані з незручністю, викликаною зношеним матрацом.

3. Звуки та неприємні запахи.

  • скрипи під час руху на матраці можуть свідчити про знос пружин;
  • запах цвілі та вологості: неприємні запахи можуть свідчити про наявність цвілі та бактерій усередині матраца.

4. Алергічні реакції.

  • збільшення алергічних реакцій, особливо вночі або відразу після пробудження, може бути ознакою накопичення пилових кліщів.

5. Загальний вік матраца.

  • експерти радять міняти матрац кожні 7-10 років, навіть якщо він має зовні непоганий вигляд.

6. Зміна ваги.

  • як схуднення, так і набір ваги може позначитися на рівні комфорту сну, оскільки подібні зміни означають також, що вам тепер необхідний матрац іншого ступеня жорсткості.

Як часто міняти наматрацник

Наматрацники не потребують настільки ж частого догляду, як постільна білизна. Рекомендується раз на два тижні пилососити виріб, а раз на місяць — провітрювати. Прати наматрацник потрібно не рідше, ніж раз на півроку. Купити новий виріб варто, якщо його цілісність порушена, або ж на ньому з'явилися стійкі забруднення.

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