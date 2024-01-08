Ефективні способи: як прибрати жирні плями з одягу

Плями від жиру на одязі — це справжнє випробування. Навіть дорогі хімічні засоби не завжди справляються з масляними плямами на тканині.

Жирні плями можуть з'явитися на одязі за будь-яких умов, за столом, на роботі, або навіть у магазині під час шопінгу. І прибрати їх неймовірно складно. Але спосіб є. І, якщо дотримуватися цих порад, можливо, ваші речі вдасться врятувати. Про це пише BHG.

У деяких методах видалення плям використовуються предмети домашнього вжитку, які, ймовірно, вже є у вас під рукою, включно з кукурудзяним крохмалем, дитячою присипкою і звичайним рідким пральним порошком. Спробуйте ці хитрощі, щоб видалити жир і олію з одягу і надати йому вигляду нового.

Як вивести жирні плями з одягу з вельвету

Якщо вельветові речі можна прати, негайно нанесіть на пляму від олії абсорбент, наприклад кукурудзяний крохмаль або дитячу присипку. Залиште абсорбент на плямі мінімум на п'ять хвилин, потім акуратно змахніть його щіткою. Якщо пляма невелика, цього може бути достатньо. В іншому разі нанесіть засіб для попередньої обробки плям відповідно до інструкцій виробника. Періть річ згідно з етикеткою на одязі. Дайте одягу висохнути на повітрі та переконайтеся, що пляма зникла, перш ніж використовувати сушарку.

Як вивести жир з одягу з бавовни

Щоб обробити пляму від кулінарної олії на бавовні, просочіть забруднену ділянку рідким мийним засобом для важких умов експлуатації, спреєм для попереднього обробітку або пастою, приготованою з порошкоподібного мийного засобу і води. Акуратно протріть забруднену ділянку пальцем або чистою білою тканиною і залиште на кілька хвилин. Періть у найтеплішій воді, рекомендованій для тканини.

Висушіть одяг на повітрі, оскільки жирні плями можуть зникнути під час намокання, а тепло від сушарки закріпить пляму. Повторюйте в міру необхідності, поки пляма не зникне, потім висушіть, як зазначено на етикетці одягу.

Як вивести жирні плями зі шкіри

Акуратно промокніть, щоб видалити надлишки олії. Якісне мило має видаляти будь-які залишки. Якщо цього не відбувається, спробуйте натерти абсорбуючим порошком, наприклад кукурудзяним крохмалем або розпушувачем. Залиште на кілька годин або на ніч. Змахніть порошок; повторіть, якщо необхідно. На завершення нанесіть засіб для чищення шкіри та кондиціонер.

Як вивести жир з одягу з льону

Щоб видалити жирні плями з білизни, просочіть забруднену ділянку рідким мийним засобом, спреєм для попередньої обробки або рідкою пастою з порошкового мийного засобу та води. Акуратно протріть забруднену ділянку пальцем або чистою білою тканиною. Періть у найтеплішій воді, рекомендованій для тканини.

За необхідності повторюйте, поки пляма не зникне.

Як видалити жирні плями з нейлону, поліестеру, спандекса або лайкри

Ви можете виконати ті самі дії, щоб видалити жир з одягу з нейлону, поліестеру, спандекса або лайкри. Використовуйте засіб для попередньої обробки жирних плям або втирайте рідкий мийний засіб у забруднену ділянку. Періть одяг у найтеплішій воді, рекомендованій для одягу.

Висушіть на повітрі та повторіть, якщо пляма залишилася. Щойно пляма зникне, висушіть на повітрі.

Плями харчового жиру з нейлону та поліестеру потрібно обробити якомога швидше, тоді з ними простіше впоратися. Нанесіть аерозольний засіб для виведення плям для білизни для попередньої обробки щонайменше на одну хвилину, перш ніж прати якомога швидше. Якщо пляма закріпилася, ви також можете протерти місце харчового жиру рідким мийним засобом. Виперіть його у воді найгарячішої температури, рекомендованої на етикетці з догляду за одягом, потім висушіть на повітрі й уважно огляньте місце. Плями, що залишилися, виперіть, використовуючи рідкий хлорний відбілювач (білі) або відбілювач для кольорових тканин (кольорові). Висушіть на повітрі та повторіть за необхідності.

Як вивести жирні плями з шовку

Видаліть якомога більше олії. Нанесіть абсорбуючий порошок, наприклад кукурудзяний крохмаль або дитячу присипку і залиште на ніч. Акуратно струсіть і за необхідності нанесіть повторно. Якщо пляма не зникла, нанесіть невелику кількість прозорого засобу для миття посуду, що видаляє жир. Дайте настоятися мінімум годину. Змочіть водою, щоб видалити. Промокніть насухо.

Як вивести жирні плями із замші

Промокніть надлишки олії на замші. Вмочіть тканину в мелене кукурудзяне борошно і втирайте пляму круговими рухами. Після висихання акуратно струсіть порошок дротяною щіткою. Повторіть, якщо необхідно. Якщо пляма не зникла, потріть пляму лимонним соком і потримайте її в парі від киплячого чайника кілька хвилин. Почистіть дротяною щіткою.

Як видалити жир з оксамиту

Якщо речі з оксамиту можна прати, відразу нанесіть на пляму від кулінарної олії кукурудзяний крохмаль або дитячу присипку (абсорбент). Залиште абсорбент на плямі мінімум на п'ять хвилин, потім акуратно змахніть його щіткою. Якщо пляма невелика, цього може бути достатньо. В іншому разі нанесіть засіб для попередньої обробки плям відповідно до інструкцій виробника. Періть річ згідно з етикеткою на одязі.

Як вивести жир із вовняних речей

Акуратно зішкребіть якомога більше рослинної олії. Потім нанесіть на поверхню шерсті поглинаючу речовину, наприклад кукурудзяний крохмаль або харчову соду, і залиште мінімум на годину. Акуратно струсіть і за необхідності нанесіть повторно. Якщо пляма залишилася, обережно змочіть це місце прохолодною пінистою водою з додаванням оцту. Промокніть чистою водою і промокніть насухо. Якщо пляма все ще залишається, спробуйте використовувати побутовий розчинник для хімічного чищення, дотримуючись інструкцій виробника.

Поширені запитання:

Чи виводить оцет жир з одягу?

Оцет допоможе видалити жирні плями з деяких тканин. Покладіть старий рушник на нижній бік тканини і змочіть пляму сумішшю білого дистильованого оцту і води в пропорції 50/50. Потріть пляму вологою зубною щіткою з милом, поки вона не почне відходити. Повторюйте, поки пляма не зникне, і не періть річ, поки пляма повністю не зникне.

Чи виводяться жирні плями в пральній машині?

На жаль, стара приказка, що олія і вода не змішуються, правильна. Жир — це ліпід, який не розчиняється у воді, тому навіть під час найгарячішого прання вам, імовірно, знадобиться щось (наприклад, мило або кислота), яке подіє як емульгатор і зруйнує пляму. Перед пранням спробуйте попередньо обробити пляму одним з перерахованих вище методів — і обов'язково перевірте річ, перш ніж кидати її в сушарку, оскільки жирні плями буде ще важче видалити, якщо вони "запеклися" в сушарці.

Як видалити старі, в'їдаються жирні плями?

Найкращий спосіб видалити старі жирні плями з предметів одягу (які можна прати) — це промокнути пляму милом для миття посуду або засобом для попередньої обробки плям, а потім дати їй застигнути протягом декількох хвилин. Потім замочіть річ у теплій або гарячій воді на 30 хвилин, а потім виперіть її при найтеплішій температурі, яку дає змогу бирка з догляду за річчю. Також можна (як останню спробу) розпорошити на пляму трохи WD-40, щоб "реактивувати пляму". Після того як пляма застигне протягом 15-30 хвилин, повторіть процес попередньої обробки плями, виперіть річ вручну і повісьте її сушитися.

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