Японська класика: як приготувати ароматний рамен

Євген Клопотенко радить спробувати самим приготувати запашний східний бульйон. Для цього знадобиться низка інгредієнтів та трохи вашого часу.

Насичений прянощами бульйон давно став популярним у всьому світі. Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко ділиться рецептом японської страви.

Маринад та глазур для курки:

2 ст. л. міріна (якщо немає, можна замінити 1 ст. л. рідкого меду);

550 г курячого філе;

2 ст.л. темного соєвого соусу (можна світлий);

¼ ч. л. червоного перцю пластівцями;

2 зубчики часнику;

2 ч. л. коричневого цукру;

2 ст. л. темного соєвого соусу;

1 ст. л. води.

Для рамена:

2 л курячого бульйону;

6 зубчиків часнику;

6-7 см свіжого імбиру або ½ ч.л. сушеного;

100 мл соєвого соусу;

100 мл міріна;

4 пірʼїни зеленої цибулі;

1 ч.л. сушених пластівців чилі;

1 ч.л. солі;

12 печериць;

2 ст.л. рослинної олії;

4 великі яйця;

4 пірʼїни зеленої цибулі;

100 г шпинату;

4 порції локшини для рамена.

Для початку готуємо маринад для курки: у велику миску додаємо 2 ст. л. міріну, 2 ст. л. соєвого соусу, ¼ ч. л. червоного перцю, 2 дрібно порізані зубчики часнику та добре мішаємо. 550 г курячого філе чистимо від плівок і зайвого жиру та занурюємо в маринад таким, чином, щоб він повністю покривав філе. Після цього залишаємо курку маринуватися на понад годину.

Через годину розігріваємо духовку до 220 градусів. Дістаємо курку з маринаду та викладаємо на застелене пергаментом деко. Розміщеємо деко у верхній третині духовки та запікаємо м'ясо 15 хв.

У цей час готуємо глазур. Для цього змішуємо 2 ч.л. коричневого цукру, 2 ст.л. темного соєвого соусу та 1 ст. л. води.

Через 15 хв перевертаємо шматочки курки та поливаємо їх глазур’ю. Після цього даємо курці пропектися ще 10-15 хв. Готове філе виймаємо з духовки та залишаємо охолонути.

Для рамена: у каструлю наливаємо 2 літри курячого бульйону, нарізаний кружальцями імбир, 6 цілих зубчиків часнику, 4 нарізані пір’їни зеленої цибулі, 1 ст. л. пластівців чилі, 100 мл соєвого соусу і 100 мл міріну. Мішаємо, накриваємо каструлю кришкою та доводимо до кипіння на сильному вогні. Потім зменшуємо вогонь до середнього і варимо 20-25 хв.

Відварюємо 4 яйця 6-7 хв, жовток повинен залишитися трохи рідким. Охолоджуємо та очищуємо. Безпосередньо перед подачею рамену ріжемо яйця навпіл.

Гриби розрізаємо навпіл та обсмажуємо з 2 ст. л. добре розігрітої рослинної олії до золотавого кольору (10-15 хв).

Варимо локшину: у другу каструлю наливаємо воду, доводимо до кипіння та занурюємо локшину в киплячу воду. Варимо відповідно до інструкції на пакуванні. Втім, радять варити на одну хвилину менше, ніж рекомендовано в інструкції, оскільки подавати локшину потрібно в гарячому бульйоні. Зливаємо воду, розкладаємо локшину порційно в миски.

Бульйон. Готову основу для рамена потрібно процідити крізь сито, щоб видалити імбир, часник та цибулю.

Також можна додати додати до свого рамена шпинат. Для цього миємо його під проточною водою, висушуємо рушником, розрізаємо навпіл та відокремлюємо товсті стебла від листя. Кладемо шпинат у ємність, використовуємо невелику кількість соєвого соусу та кунжутної олії, мішаємо. На сковорідку додаємо 1 ст. л. рослинної олії, розігріваємо та обсмажуємо шпинат 2-4 хв.

Курку нарізаємо тонкими скибками, варені яйця розрізаємо навпіл, нарізаємо 4 пір’їни зеленої цибулі. Викладаємо в порційні миски локшину, обсмажені гриби, скибки курки, наливаємо бульйон. Зверху додаємо половинки яєць, обсмажений шпинат (за бажанням) та присипаємо готову страву зеленою цибулею.

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