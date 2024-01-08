Топ скандальних моментів "Золотого глобуса": найшокуючіші моменти за всю історію премії

У 2024 році незграбний поцілунок Тімоті Шаламе і Кайлі Дженнер уже породив безліч мемів. Але в історії премії "Золотий глобус" було чимало скандальних моментів.

Церемонія вручення "Золотого глобуса" знаменує блискучий початок сезону нагород у Голлівуді й відома як більш демократична альтернатива більш манірному "Оскару". Але шоу пережило чимало шокуючих моментів. Цього року це був незграбний поцілунок Тімоті Шаламе і Кайлі Дженнер.

Поцілунок Кайлі Дженнер і Тімоті Шаламе

Але за минулі роки сталося чимало скандальних інцидентів. Про них пише Daily Mail.

Джеремі Реннер назвав бюст Дженніфер Лопес "глобусами"

Джеремі Реннер опинився в центрі бурі в соціальних мережах, коли пожартував про груди Дженніфер Лопес під час свого виступу на "Золотому глобусі" 2015 року.

"У вас теж є глобуси", — пожартував Джеремі, перш ніж він і Джей Ло вручили нагороду Біллі Бобу Торнтону за його роботу у "Фарго".

Джеремі Реннер назвав бюст Дженніфер Лопес "глобусами"

Пара вручала нагороду за найкращу чоловічу роль у телевізійному міні-серіалі або фільмі, коли Дженніфер зголосилася відкрити конверт і назвати переможця.

"Ти хочеш, щоб я це зробила? У мене є нігті", — сказала Лопес.

"У тебе також є глобуси", — пожартував Джеремі, втупившись у її глибоке декольте. Актора потім розкритикували в соцмережах. Але він опублікував спільну фотографію себе і Дженніфер на сцені готелю "Беверлі Гілтон" і написав: "Нагадування, що не варто ставитися до цього настільки серйозно. Дякую, Дженніфер. Ти найкраща".

На церемонії нагородження 2015 року Дженніфер була в приголомшливій сукні Zuhair Murad з глибоким вирізом, а Джеремі, вочевидь, був настільки абстрактний, що вийшов за межі сценарію, щоб відповісти на свій сумнівний комплімент.

Рене Зеллвегер застрягла в туалеті

Рене Зеллвегер ледве не проґавила свого шансу отримати "Золотий глобус" після того, як зайшла до вбиральні, коли 2001 року було оголошено про її перемогу.

Рене Зеллвегер застрягла в туалеті та ледь не пропустила нагородження

Г'ю Грант оголосив її переможницею в номінації "Найкраща жіноча роль у мюзиклі або комедії за роль медсестри Бетті", але зірки ніде не було. Він крикнув: "Рене? Рене? Де вона? Вона під столом? Рене п'яна, пані та панове".

Коли Грант почав приймати нагороду від її імені, було помічено, що Рене поспішає на сцену. Вона пояснила, що у неї змастилася помада, тож вона відійшла поправити макіяж.

Тіна Фей та Емі Полер ризиковано пожартували над Леонардо Ді Капріо

Ведучі премії "Золотий глобус-2014" Тіна Фей та Емі Полер відпустили один із найризикованіших жартів на церемонії нагородження, коли вивели на сцену Леонардо Ді Капріо. Тоді він отримав нагороду за роль у фільмі "Вовк з Волл-стріт".

Тіна Фей та Емі Полер ризиковано пожартували над Леонардо Ді Капріо

З посмішками Тіна і Емі сказали: "А тепер, як вагіна супермоделі, давайте всі тепло привітаємо Леонардо Ді Капріо", коли актор, що червоніє, вийшов на сцену.

Леонардо, звісно ж, зустрічався з безліччю красунь-моделей, включно з Бар Рафаелі, Жизель Бюндхен і Ерін Гізертон. У той час він зустрічався з Тоні Гаррн.

Але коли він вийшов на сцену під регіт публіки, на обличчі актора відбилося збентеження. Він почервонів і не зміг навіть одразу почати свою промову.

Тіна та Емі також пройшлися по Джорджу Клуні, коли оголошували про те, що фільм "Гравітація" номінований у категорії "найкращий фільм". "Гравітація" номінована на найкращий фільм. Це історія про те, як Джордж Клуні волів би полетіти в космос і померти, ніж провести ще одну хвилину з жінкою свого віку", — заявили ведучі.

Нетвереза Елізабет Тейлор

У 2001 році Елізабет Тейлор викликала чутки, що вона випила занадто багато коктейлів, коли вийшла на сцену, щоб оголосити нагороду за найкращий драматичний фільм, але передчасно відкрила конверт переможця, перш ніж прочитати список номінантів.

Елізабет Тейлор ледь не зірвала церемонію нагородження

Ведучий Дік Кларк вийшов на сцену і сказав: "Ми не хочемо псувати інтригу, тому давайте спочатку прочитаємо номінантів".

Тейлор вигукнула: "Що? Не відкривати конверт? Не читати? Я новачок у цьому!".

Після вона все таки прочитала список і назвала переможця: фільм "Гладіатор".

Джек Ніколсон і валіум

2003 року Джек Ніколсон отримав нагороду за найкращу чоловічу роль у драматичному фільмі "Про Шмідта" і весело розповів під час своєї подячної промови, що заздалегідь прийняв трохи валіуму.

Джек Ніколсон зізнався, що прийняв валіум

Приймаючи нагороду від Ніколь Кідман, Джек сказав: "Хіба Ніколь не прекрасна зі своїм старим носом?", маючи на увазі запам'ятовуваний протез, який вона носила, граючи Вірджинію Вулф у "Годиннику".

А потім він заявив: "Я знаю, що вечір стає коротким, сьогодні ввечері я прийняв валіум, тож...".

Рік Джервейс пожартував про Леонардо Ді Капріо

Рік Джервейс пожартував про пристрасть Лео до молодих дівчат на церемонії 2020 року. Він згадав Джеффрі Епштейна, принца Ендрю і шокував Тома Генкса, який сидів у залі. Сам 45-річний Леонардо над жартом посміявся. Тоді він зустрічався з 22-річною Камілою Морроне.

Рік Джервейс пожартував про Леонардо Ді Капріо

Герцог Йоркський опинився під пильною увагою громадськості через його стосунки із засудженим педофілом Епштейном.

Обговорюючи недавній фільм актора "Одного разу в Голлівуді", Рік поскаржився, що він занадто довгий.

Він пожартував: "Леонардо Ді Капріо був присутній на прем'єрі, і до кінця його супутниця стала для нього занадто старою".

Під сміх зіркової публіки ведучий додав: "Навіть принц Ендрю такий: "Та годі, Лео, приятелю, тобі майже 50, синку". І резюмував: "Зрештою, він явно не наклав на себе руки, як Джеффрі Епштейн".

Андра Дей обійшла Кері Малліган

Андра Дей несподівано стала переможницею в категорії "Найкраща актриса в драматичному фільмі" на 78-й щорічній церемонії вручення премії "Золотий глобус".

Андра Дей обійшла Кері Малліган

У 2021 році Дей була серед аутсайдерів, тож її нагорода за роль у фільмі "Сполучені Штати проти Біллі Голідей" була повною несподіванкою. Адже її суперницями були Кері Малліган ("Дівчина, що подає надії"), Віола Девіс ("Ма Рейні: Матір блюзу"), Ванесса Кірбі ("Фрагменти жінки") і Френсіс МакДорманд ("Земля кочівників").

Згідно з прогнозами, у Дей були найменші шанси на перемогу. А фавориткою була Кері Малліган. Тож Дей була шокована і не змогла стримати сліз.

Жаклін Біссет і її дивна мова

Британська актриса Жаклін Біссет точно б отримала нагороду за найдивнішу промову на церемонії вручення премії "Золотий глобус" 2014 року.

У своїй промові, яка переривалася довгими паузами, вона вилаялася і сказала, що хоче подякувати тим, хто доставив їй "задоволення і лайно". Жаклін була названа найкращою актрисою другого плану в телешоу, міні-серіалі або телефільмі за драму BBC "Танці на межі".

Жаклін Біссет і її дивна мова

Спочатку вона втратила дар мови, а потім вибухнула довгою незв'язною промовою, яка залишила гостей збентеженими.

Реакція в соцмережах була швидкою і нещадною: дехто назвав це "божевіллям" і "найбожевільнішою подячною промовою в історії нагороджень".

"Біссетт так довго йшла на сцену, що дорогою розгубила мізки", — безжально пожартував ведучий Джек Гіннесс.

Бред Пітт підніс подячну промову лікам від діареї

Коли Бред Пітт отримав "Золотий глобус" за найкращу чоловічу роль другого плану у фільмі "Дванадцять мавп" 1996 року, він удостоїв похвали ліки від діареї.

Він сказав: "Я хотів би подякувати... взагалі, творцям Каопектату. Вони зробили величезну послугу всім нам".

Бред Пітт на церемонії в 1996 році

Пізніше він пояснив за кадром, що ці ліки від діареї дуже допомогли йому на зйомках.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, хто отримав "Золотий глобус" цього року і хто з актрис вибрав найрозкішніші вбрання для червоної доріжки. Але як би зірки не старалися, їхні вбрання свого часу навіть потрапляли до списку найскандальніших і найвідвертіших .

А цього року в залі зібралося чимало селебріті. Церемонію вручення премії "Золотий глобус" відвідав також Леонардо Ді Капріо. Він супроводжував Лілі Гладстоун і сидів поруч із нею в залі.