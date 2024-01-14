Причини неприємного запаху в будинку: як їх уникнути

Звички, що призводять до неприємних запахів у будинку, часто легко виправити. Важливо підтримувати чистоту, провітрювати приміщення й уважно ставитися до догляду за домашніми улюбленцями.

Неприємний запах у домі може суттєво знизити комфорт проживання та створити неприємне враження у гостей. Однак не завжди очевидно, що саме спричиняє ці запахи. Деякі люди мають звички, які можуть призводити до появи небажаних запахів, повідомляє"Ліквідатор".

1. Недостатня вентиляція.

Закриті вікна та відсутність свіжого повітря створюють ідеальні умови для скупчення запахів. Регулярно провітрюйте приміщення, особливо після готування або використання побутової хімії.

2. Накопичення побутового сміття.

Залишки їжі та інше сміття швидко починають видавати неприємні запахи. Регулярно прибирайте сміття і чистіть відра для сміття.

3. Брудний посуд.

Немитий посуд може стати джерелом поганого запаху і приваблювати комах. Не відкладайте миття посуду, особливо перед сном.

4. Неправильний догляд за домашніми тваринами.

Неприбрані за тваринами відходи і немиті лотки можуть сильно пахнути. Регулярно чистіть лотки та місця, де перебувають тварини.

5. Куріння в будинку.

Запах тютюнового диму просочується в меблі, одяг, штори. Відмовтеся від куріння всередині будинку, краще робити це на відкритому повітрі.

6. Старі меблі та килими.

Старі меблі та килими можуть накопичувати запахи протягом тривалого часу. Регулярно чистіть і провітрюйте меблі та килими, за необхідності замініть їх.

7. Цвіль.

Якщо речі чи меблі вразив грибок, у приміщенні одразу з'явиться неприємний запах. Спеціальними засобами його потрібно усунути з твердих поверхонь, а речі краще викинути, щоб запобігти повторній появі плісняви.

8. Речі та матрац.

Іноді джерелом затхлого запаху може бути спальня. Якщо ретельне прибирання не розв'язує проблему, можливо, потрібно шукати причину в матраці, який з часом зношується, вбирає запах поту, накопичує пил, ороговілі частинки шкіри та жирові виділення. Також затхлий запах може виходити зі стінної шафи. Речі, які зберігаються в ній, вбирають зайву вологу і відволожуються.

9. Санвузол.

Потрібно з'ясувати, чому запах не виводиться з витяжкою. Найімовірніше, в туалеті неправильно організована система повітрообміну. Якщо в санвузлі стоїть котячий лоток, то він може бути причиною поширення запаху сечі в будинку.

Крім цього, джерелом неприємного запаху також може бути унітаз. Якщо сантехнічний прилад у вас уже давно, можливо, він став непридатним і потребує заміни.

Додаткові поради

Не варто намагатися замаскувати запах за допомогою ароматичних свічок та освіжувачів повітря. По-перше, вони дають короткочасний ефект. По-друге, не усунуть джерело неприємного запаху. Ну і нарешті, така продукція часто сама є джерелом шкідливих речовин. Регулярне прибирання допоможе зберегти ваш дім свіжим і приємним для життя.

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