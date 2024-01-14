Дієтичний овочевий салат: легкість і користь на вашому столі

Простий овочевий салат чудово підійде як для повсякденного обіду, так і для вечері. Завдяки своїй легкості та поживності, він стане чудовим вибором для тих, хто дбає про своє здоров'я та фігуру.

Дієтичний овочевий салат — це не тільки корисно, а й неймовірно смачно. Цей салат ідеально підходить для тих, хто стежить за своїм харчуванням або просто віддає перевагу легким і свіжим стравам. Поєднання різноманітних овочів збагатить ваш раціон вітамінами і мінералами, при цьому зберігаючи страву низькокалорійною, пише 1000.menu.

Інгредієнти

Для приготування салату знадобляться такі продукти:

свіжі огірки — 2 штуки;

помідори — 2 штуки;

болгарський перець — 1 штука;

редис — 100 г;

зелена цибуля — за смаком;

листя салату (будь-яке за вибором) — 100 г;

лимонний сік — 2 столові ложки;

оливкова олія extra virgin — 2 столові ложки;

сіль, перець — за смаком;

зелень (кріп, петрушка) — для декорування.

Приготування

Крок 1. Огірки та помідори вимийте та наріжте на невеликі шматочки. Болгарський перець очистіть від насіння і наріжте тонкими смужками.

Крок 2. Редис вимийте та наріжте тонкими кружечками. Зелену цибулю подрібніть.

Крок 3. Листя салату промийте, обсушіть і порвіть на зручні шматочки.

Крок 4. Для заправки змішайте оливкову олію з лимонним соком, додайте сіль і перець за смаком.

Крок 5. У великій салатниці покладіть інгредієнти: спочатку листя салату, потім огірки, помідори, перець, редиску та зелену цибулю.

Крок 6. Перед подачею полийте салат заправкою і акуратно перемішайте.

Крок 7. Прикрасьте готовий салат свіжою зеленню.

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