Як приготувати ідеально смачну картоплю - помилки, про які треба знати

Картопля — один з найбільш популярних овочів в Україні. Варіацій приготування цього овоча більше сотні, а також він є одним із важливіших інгредієнтів в різних салатах. Запитавши у рідних, що вони готували цього тижня, ви обовʼязково почуєте серед варіантів якийсь з названих — мʼята картопля, тушкована картопля, жарена картопля, запечена картопля, картопля в мундирі, картопля фрі, картопля з мʼясом, дируни, картопляники і так далі.

Здавалося б, що у приготуванні цього овоча немає нічого складного. Але насправді, варто дотримуватися певних правил його приготування, щоб страва вийшла смачною. Яке це правильно зробити розповів відомий шеф-кухар Євген Клопотенко.

Перш за все варто памʼятати, що молода картопля швидша в приготуванні і значно мʼякіша. Однак, це не означає, що зі старої картоплі буде не смачно. Головне знати як правильно готувати.

Памʼятайте, перед тим, як відправити картоплю варитися, воду в якій буде готуватися картопля, треба посолити. Сіль допомагає картоплі зберігати форму та швидше приготуватися. Сіль завжди варто розраховувати в такій пропорції 1 чайна ложка солі на 1 кілограм картоплі.

Фото: Just a Pinch

Також варто знати час приготування овочів. Якщо для приготування ви обрали молоду картоплю, то знайте, що для її готовності достатньо 20 хвилин, а от для старої — понад 30 хвилин.

Готовність картоплі завжди легко перевірити. Це можна зробити виделкою або зубочисткою. Якщо предмети легко проходять всередину овоча, значить він готовий.

Щоб картопля була ще смачнішою найкраще одразу починати варити її в теплій воді.

Також памʼятайте, очищати картоплю від шкірки найкраще перед самим приготуванням. Краще не робити картопляні заготовки з вечора, адже чим довше картопля простоїть в холодній воді, тим гіршим буде її смак, після приготування, ймовірніше всього вона буде водянистою і не смачною.

Якщо ви готуєте картоплю на святковий стіл і вам важливо, щоб вона мала гарний естетичний вигляд, тоді варто її калібрувати за розміром, щоб вона приготувалася одночасно. Якщо вам потрібно швидше приготувати картоплю, тоді варто розрізати коренеплід на шматочки.

Фото: Соцсети

Поради у приготуванні картоплі

Щоб картопля не розварилася, тоді після закіпання прикрутіть вогонь і готуйте її на середньому вогні.

Для насиченішого смаку під час приготування у воду можна додати шматочок вершкового масла, або трішки молока.

Для більшої ароматності кулінари радять додавати лавровий лист або чебрець.

Помилки в приготуванні картоплі

Для приготування картоплі є конкретний час. Не варто готувати картоплю 3-4 години, коли для цього достатньо години. Так вона втрачає свій смак.

Також не варто варити картоплю на великому вогні, це не пришвидшить процес, а лише зробить овоч жорсткішим.

Звісно кожна господиня має свою рецептуру у приготуванні цього овоча. Навіть якщо дати один і той же сорт картоплі 10 жінкам і попросити приготувати мʼяту картоплю чи смажену, кожна з них приготує одну і ту ж страву, яка матиме зовсім різні смаки.

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