Солодкі ліниві вареники з сиром: простий рецепт смачного сніданку
Ліниві вареники стануть справжньою знахідкою для любителів простої та смачної домашньої їжі. Ніжний і ситний смак страви обов'язково сподобається всій родині.
Ліниві вареники з сиром — це ідеальний вибір для тих, хто цінує простоту приготування і делікатний смак. Ця страва чудово підходить для сніданку. Ніжний сирний смак робить ліниві вареники улюбленою стравою як у дорослих, так і в дітей, пише Оbozrevatel.
Інгредієнти
Для приготування лінивих вареників знадобляться такі продукти:
- сир — 500 г;
- яйця курячі — 2 штуки;
- цукор — 2-3 столові ложки;
- борошно пшеничне — 200 г (плюс для посипання);
- ванільний цукор — 1 пакетик;
- сіль — щіпка;
- масло вершкове — для подачі;
- сметана — для подачі.
Приготування
Крок 1. У глибокій мисці ретельно перемішайте сир, яйця, цукор, ванільний цукор і дрібку солі.
Крок 2. Поступово додавайте борошно, замішуючи м'яке, але нелипке тісто. Якщо тісто занадто липке, додайте ще трохи борошна.
Крок 3. Посипте робочу поверхню борошном. З тіста сформуйте довгі ковбаски завтовшки приблизно 2 см, потім наріжте їх на невеликі шматочки.
Крок 4. У каструлі доведіть воду до кипіння, додайте дрібку солі. Опускайте вареники в киплячу воду і варіть доти, доки вони не спливуть на поверхню.
Крок 5. Акуратно дістаньте вареники шумівкою і перекладіть на блюдо. Подавайте з розтопленим вершковим маслом і сметаною.
Читайте також:
Пісні вареники з маком, курагою та мигдалем
Ліниві вареники по-польськи з сиром і картоплею
Рецепт вареників із квашеною капустою