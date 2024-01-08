Покладіть губку для миття посуду в холодильник і подивіться, що вийде

Кухонна губка — це корисний атрибут для всіх домогосподинь. Цей здавалося б звичайний кухонний предмет має декілька корисних властивостей. Зокрема, наприклад, кухонну губку можна помістити в холодильник. Ви знали про це?

Так ось господині з досвідом, точно знають толк у цих речах і кухонна губка в холодильнику, це доволі корисне застосування, пише Рixelinform

Якщо ви ніколи такого не робили, тоді вам варто почути аргументи, чому варто це зробити.

Перш за все, кухонна губка в холодильнику допомагає зберігати свіжість. З одного боку, помістивши губку в холодильник, ви позбавитесь бактерій та плісняви на самій губці і захистите себе від поширення їх на посуд, а крім цього, губки добре вбирають у себе неприємний запах холодильника. Тому це один із варіантів подвійної користі.

Саме прохолодне середовище холодильника має безліч корисних властивостей для кухонної губки.

Фото: freepik.com

Якщо на це подивитися з економічної точки зору, то така рентабельність губки, ще й фінансово вигідна. Наприклад, якщо після миття посуду, ви миєте губку, витискаєте всю рідину і відправляєте її в холодильник, то ви очищаєте її від запахів кухні, мікробів та бактерій, вона в свою чергу вбирає неприємний запах холодильника, однак при цьому вона довше служить. Таким чином можна зекономити на заміні губки.

А якщо кухонну губку відправити в морозильну камеру? Тоді ви отримаєте корисний давайс в господарстві. Заморожену губку добре використовувати для прибирання в холодильнику. Заморожена губка ефективно бореться з неприємним запахом в холодильнику, а також нею легко можна очистити його від залишків їжі.

Як правильно зберігати кухонну губку в холодильнику

Краще всього мати спеціальні контейнер в який можна класти губку — це можуть бути пластмасові футляри, або мильничка з отвором.

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