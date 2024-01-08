Як бути в тренді: топ-3 модного макіяжу на 2024 рік

2014 рік уже настав і модні експерти визначилися з тим, як ми будемо фарбуватися в найближчі місяці. Але це не виключає появу нових модних тенденцій.

Хоч минулого року і з'явилося багато нових цікавих тенденцій макіяжу, новий рік уже встиг порадувати новими віяннями. Звичайно, мода ще буде змінюватися, але ці тренди вже завойовують серця модниць. Про це пише Refinery29.

Одразу треба зазначити, що після багатьох років ідеально укладених брів і матової основи ми спостерігаємо повернення до чіткої, розпливчастої підводки для очей і чистого обличчя, як у Кейт Мосс і Наомі Кемпбелл у середині 1990-х. Експерти з макіяжу кажуть, що модні образи 2024 року "знімають напругу з досконалості". Тож якщо ваша підводка трохи розтечеться — нічого страшного.

Абстрактні форми та кольори

Найдивовижнішою тенденцією в макіяжі, що з'явилася зараз, стала абстракція. Чи то графічна, структурована підводка для очей, чи то розмиті й глянцеві губи та щоки, ми бачимо безліч образів, що грають з формою, розташуванням і кольором.

Абстрактний макіяж

Террі Брайант, візажист і засновник Guide Beauty каже, що хоча сміливі відтінки і будуть всюди, класичний чорний все ще актуальний.

"Сплески кольору були помічені на подіумі Тижня моди, і це показало, що це можна зробити так, щоб це не лякало і приносило задоволення", — зазначає він. Тож можна пробувати нові тренди в макіяжі, чи то розмиті тіні для повік, різнокольорові мазки та стрази для того, щоб підкреслити блиск очей. Використовуйте своє обличчя як ідеальне художнє полотно.

Мохіто макіяж

Хто б міг подумати, що ми будемо черпати натхнення з коктейлів? Якщо судити за TikTok, то оливково-зелений макіяж і зелений колір у всіх його проявах стануть важливим моментом у 2024 році.

Макіяж у стилі мохіто

Макіяж Мохіто, зокрема, поєднує в собі відтінки зеленого, золотого, смарагдового та оливкового кольорів. Тіні, бажано, мають бути мерехтливими та іскристими. Поєднуйте ці кольори з темно-червоними рум'янами або губами.

Блискучі губи омбре

Важкий темний контур у поєднанні з соковитим блиском або варіація тренду коричневого олівця для губ і червоного блиску для губ — губи в стилі омбре завойовують все більше прихильниць.

Блискучі губи омбре

Використовуйте відтінки, які підкреслюють тон вашої шкіри — вони необов'язково мають бути дуже сміливими, вони можуть бути більш вишуканими, наприклад, якщо ви використовуєте тілесні або ніжно-коричневі відтінки. Це просто робить ваші губи більш повними і привабливими для поцілунків.

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