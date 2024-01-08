Мариновані печериці: рецепт апетитної та легкої закуски за годину
Після того як усі інгредієнти складені та перемішані, посуд необхідно затягнути харчовою плівкою або накрити кришкою і залишити на годину. За цей час гриби добре промаринуються.
Соковиті печериці, мариновані з ароматними овочами — закуска, яка не залишиться непоміченою на будь-якому столі. Легка і водночас дуже апетитна, вона стане вдалим доповненням меню. Як її приготувати, розповіли в кулінарному блозі "Прості рецепти".
Закуска з печериць
Інгредієнти:
- свіжі печериці — 300 г;
- цибуля середнього розміру — 1 шт;
- часник — 3 зубчики;
- подрібнені кріп і петрушка — 2 ст. л;
- сіль за смаком;
- діжонська гірчиця — 1 ст. л;
- сік лимона — 1 ст. л;
- окріп — 100 мл;
- рослинна олія для смаження — 1 ст. л.
Спосіб приготування:
Гриби помити, розрізати на чотири або більше частин, обсмажити на сковорідці з олією до золотистості. Викласти їх у глибокий посуд. Туди ж додати порізану півкільцями цибулю, подрібнений часник, порубану зелень, гірчицю, лимонний сік, залити окріп, посолити. Усе перемішати і закрити посуд щільно харчовою плівкою.
Залишити гриби маринуватися на годину, після чого вони готові до вживання.
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