Рецепт печінкового торту, який перевершить класичний варіант - спосіб приготування

Печінковий торт — це не просто смачна і ситна страва, яка ідеально смакує як на вечерю, так і на святковому столі. Це той варіант приготування печінки, який оцінять навіть ті, хто її не любить.

Існує класичний варіант цього торту, однак і різні його варіації не менш смачні. Наприклад, між коржами до смаку можна викласти улюблені овочі, зелень чи гриби. Все залежить від вашої фантазії та смакових вподобань. Футблогер Валерія поділилася своїм універсальним рецептом приготування печінкового торта, який до вподоби усій родині.

Інгредієнти

Для млинців:

600 грамів печінки (з курячої печінки торт вийде ніжнішим, але підійде і яловича, чи свиняча)

3 столові ложки сметани;

2 столові ложки рослинної олії;

3 столові ложки борошна;

3 яйця;

дрібка мускатного горіха;

перець та сіль на смак.

Для начинки між шарами:

2 цибулини;

2 морквини;

сіль, цукор, перець.

Для соусу

2 столові ложки майонезу;

5 столових ложок сметани;

2 зубчики часнику;

сіль, перець, паприка.

Спосіб приготування

Крок 1

Печінку вимити, добре очистити від плівок. Нарізати шматочками та додати яйця, сметану, борошно, сіль, перець, мускатний горіх. Все ретельно збити блендером. Якщо ви не маєте блендера, тоді скористайтеся мʼясорубкою. Пропустіть печінку через мʼясорубку і додайте всі інші вищевказані інгредієнти.

Крок 2

Сковорідку відправте на вогонь та ретельно розігрійте. Далі готуємо за методикою звичайних млинців. Щоб печінкові млинці не приставали, потрібно до маси додати трішки олії.

Крок 3

Готуємо млинці з печінки на середньому вогні, як тільки млинець "схопиться" і почне відходити по краях від стінок (через 1-2 хв.) і майже перестане бути рожевим, перевернути на інший бік. Навіть якщо порвався, досмажуйте і в торті розміщуйте його серед шарів — він чудово замаскується. Перевернувши смажити ще одну хвилину.

Крок 4

Поки готуються млинці варто перейти до приготування засмажки для шарів. Цибулю подрібнити. Моркву натерти на тертці. Посмажити на середньому вогні 7-10 хв. Посолити, поперчити. Також можна додати трішки цукру.

Крок 5

Приготування соусу. Для цього часник видавити у майонез із сметаною, посолити, додати паприки або перцю. Ретельно перемішати.

Крок 6

Формуємо торт. Викладаємо млинець на велику тарілку. Обмазуємо соусом. Потім викладаємо рівномірно морквяно-цибулеву піджарку. Накриваємо наступним млинцем. І так повторити з усіма млинцями.

Крок 7

Для прикраси верхнього шару нам знадобляться варені яйця. Відокремлюємо білки від жовтків і окремо натираємо на дрібній терці. Посередині прикрашаємо жовтком, з боків білком і петрушкою.

Як варіант між шарами можна додати смажені грибочки, або плавлений сир. Після приготування торт краще всього відправити в холодильник на пару годин.

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