Немає в словнику: чому не можна говорити "високосний" рік

Рік з 366 днями має особливу назву в українській мові. Схожим чином говорять чехи, поляки та інші словʼянські народи.

2024 рік, який налічує 366 днів, часто називають "високосним", проте це неправильно з точки зору української мови. Про це розповідає редакторка Ольга Васильєва.

Виявилось, що коректніше сказати "перéступний" (або "пересту́пний" і "переступни́й"), або "касянів" (на честь святого Касяна, або Касіяна).

Таким чином слово "високосний" перекладається в російсько-українському словнику 1924–33 рр. А в словнику Грінченка цього слова взагалі немає.

Ольга Васильєва розповідає, що слово "високосний" походить від латинського bis sextus (бо в 366 дві шістки), воно зайшло з латини в давньогрецьку (βίσεξτος), з неї — в старослов'янську, потім — в українську і далі спотворилося (вісекстос стало високтос) через народноетимологічне зближення з прикметником "висо‌кий" — бо рік "вищий" на один день.

Зокрема, редакторка наводить приклади позначень року з 366 днями в західних словʼян:

у чехів — přestupný rok,

у словаків — priestupný rok,

у поляків — rok przestępny.

На Луганщині також колись говорили "переступний".

Ольга Васильєва додає, що навіть англійською буде leap year ("стрибучий" рік).

Читайте також:

Як правильно вживати назви соцмереж.

У чому полягає різниця між словами "дзвонити" та "телефонувати".

Як правильно називати українською постільну білизну.