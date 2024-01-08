Прості правила, які довше збережуть ваші банани

Банан — це не лише екзотичний фрукт, привезений з-за кордону, а й надзвичайно корисний продукт, який добре впливає на імунну систему. Крім цього, банани — доволі бюджетні фрукти, які до вподоби майже усім.

Купуючи банани, ми завжди звертаємо увагу, щоб вони були не пошкоджені, щоб довше можна було їх зберегти. А чи задумувались ви колись над тим, як правильно потрібно зберігати банани і коли їх варто краще відправити на смітник, ніж куштувати, пише видання Real Simple.

Мало, хто звертає увагу, але насправді, банани одні із найпримхливіших фруктів — не встигли ви їх купити в магазині, як вже через декілька днів вони починають псуватися.

Як правильно зберігати банани в домашніх умовах?

Придбавши банани, ви повинні орієнтуватися, що протягом 2, максимум 6 днів, їх варто зʼїсти. Вже після, фрукти будуть псуватися і втрачати свій смак. Обираючи банани, краще орієнтуватися на трішки зелену шкірку, якщо ви не плануєте їх їсти одразу.

Уникайте сонячних променів. Краще всього помістити фрукти в прохолодне і темне місце. Однак не холодильник. Мало хто знає, але у холодильнику фрукт починає швидше чорніти і псуватися.

Оптимальна температура для зберігання бананів 12-14 градусів. Відповідно при понижені чи підвищенні банани починають псуватися.

Фото: The Mirror

Рекомендують зберігати банани в торбинці. Щоб затримати дію зовнішніх подразників. Краще всього для зберігання використовувати паперові пакети в яких не буде загрози утворенню зайвої вологи. Також є спеціальні вішалки для бананів. У підвішеному стані банани також зберігаються довше.

Якщо на бананах зʼявляються чорні плями це в жодному разі не є показником хвороби чи псування фрукту. Навпаки, це ознака стиглості фрукта. Фрукт, який містить чорні цятки є більш корисним для організму людини, ніж той, який має жовто-зелену шкірку. Однак, якщо фрукт став чорним та слизьким всередині, тоді варто його відправити в смітник.

Важливо також знати, щоб банани зберігалися довше, їх варто відділити від інших фруктів. Також мало кому відомий факт, але банани виділяють етилен (газ, який провокує швидше псування фруктів).

Важливо! Даний матеріал має виключно інформаційний характер.

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