Занадто прозорі та занадто безглузді: найгірші вбрання "Золотого глобуса 2024"

Червона доріжка зазвичай це те місце, куди зірки намагаються вдягнути найкращі зі своїх вбрань, але іноді й вони припускаються модних промахів. Церемонія цього року не стала винятком.

У Лос-Анджелесі відбулася 81-ша церемонія вручення премії "Золотий глобус" за заслуги в галузі кінематографа і телебачення за 2023 рік. Зірки зібралися в готелі The Beverly Hilton, щоб дізнатися імена переможців у 27 категоріях. На червоній доріжці позували Дженніфер Еністон, Різ Візерспун, Біллі Айліш, Тейлор Свіфт, Кілліан Мерфі, Джаред Лето, Дженніфер Лопес з Беном Аффлеком і багато інших. Але не обійшлося без неприємних інцидентів і модних провалів.

Премію "Золотий глобус" часто називають генеральною репетицією "Оскара". Основними конкурентами цього кіносезону стали "Барбі" Ґрети Ґервіґ, "Оппенгеймер" Крістофера Нолана, "Вбивці квіткового місяця" Мартіна Скорсезе та "Бідні-нещасні" Йорґоса Лантімоса. У підсумку "Оппенгеймер" отримав п'ять статуеток. А "Барбі" тільки дві. І то одна була отримана за касові збори.

Остання перемога розчарувала фанатів Тейлор Свіфт, адже документальний фільм про її концертний тур зібрав 261,6 мільйона доларів у всьому світі, тоді як "Барбі" зібрала понад мільярд. Але вони вірили в її перемогу.

Тейлор була розчарована і Марго Роббі теж. Адже статуетку в номінації "Найкраща акторка в комедійному фільмі або мюзиклі" отримала Емма Стоун за роль у фільмі "Бідні-нещасні".

Але на червоній доріжці Марго Роббі та Емма Стоун мали приголомшливий вигляд. Чого не можна сказати про деяких інших, хто не зумів підібрати досить елегантне вбрання для церемонії. Фокус зібрав найневдаліші вбрання "Золотого глобуса-2024".

Ель Фаннінг

25-річна актриса з'явилася на червоній доріжці 81-ї церемонії вручення премії "Золотий глобус" у вінтажній сукні Balmain кольору слонової кістки з величезним гігантським бантом на вирізі.

Ель Фаннінг

Вона була номінована за роль імператриці Катерини в серіалі "Велика", але нагороди за найкращі ролі в серіалах отримали Сара Снук і Алі Вонг. І хоч усі модні експерти хвалили Ель за її вибір, але вінтажна сукня кремового відтінку лише підкреслювала блідість акторки і на світлому тлі мала надто непоказний вигляд. До того ж її не надто добре підігнали по фігурі. Свій не найвдаліший вибір Ель доповнила туфлями на підборах від Jimmy Choo, блискучим діамантовим тенісним кольє і єдиною каблучкою, прикрашеною коштовним камінням.

Сара Снук

Хоч австралійська акторка і незрівнянно виконала роль багатої розпещеної спадкоємиці в серіалі "Спадкоємці", за що й отримала "Золотий глобус", але вона вибрала не найвдалішу сукню для червоної доріжки.

Сара Снук

Мереживна сукня Сари з прозорими вставками сильно повнила її і виглядала скоріше, як нічна сорочка, а не розкішне вбрання для червоної доріжки.

Ніколас Кейдж і Ріко Шибата

Ніколас Кейдж уже давно робить ставку на дивні та екстравагантні вбрання. Цього разу він з'явився на червоній доріжці в золотому смокінгу, який, здавалося, був зшитий з диванної оббивки.

Ніколас Кейдж і Ріко Шибата

Його дружина Ріко Шибата супроводжувала його в безглуздому пухнастому болеро і непоказних чорних штанах. Миле вбрання, але не для червоної доріжки. До того ж Ріко зробила старомодну укладку, яка додала їй кілька десятків років.

Елізабет Олсен

Зірка фільмів Марвел з'явилася на червоній доріжці в білій сукні. Корсет і щільні смуги тканини перемежовувалися мереживом.

Елізабет Олсен

Але хоч мережива і в трендах цього сезону, але сукня Елізабет виглядала непоказною і погано зшитою. До того ж вона не надто добре сиділа і нагадувала спідню білизну.

Біллі Айліш

Хоч Біллі й забрала додому статуетку за пісню до фільму "Барбі", але вона віддала перевагу вечірньому вбранню оверсайз-ансамбль.

Біллі Айліш із братом

І в підсумку Біллі в бажанні виділитися, стала схожа на нудну шкільну вчительку. Якщо співачка хотіла справити враження, то їй це вдалося. Модні експерти були вражені безглуздістю її вбрання.

Кейт Бекінсейл

Кейт має приголомшливий вигляд у свої 50 років, але вона часто вибирає не надто елегантні сукні. Так сталося і цього разу.

Кейт Бекінсейл Фото: Getty Images

Сріблясте вбрання підкреслювало її ідеальну фігуру, але занадто довга напівпрозора спідниця виглядала зайвою і явно заважала акторці, коли вона йшла червоною доріжкою.

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