Неймовірно смачно: як приготувати чудову закуску із звичайних млинців

Млинці із різними начинками стануть прикрасою будь-якого святкового стола. І начинку можна обрати собі до смаку.

Смачні рулети можна приготувати із лаваша та млинців. І саме з млинців виходить дуже смачно. Рецептом ажурних млинчиків із різними начинками поділилась популярна кулінарна блогер Валентина Саєнко.

Ажурні млинці

Інгредієнти:

кефір — 450 г (не знежирений);

яйце — 2 шт.;

молоко — 250 мл;

сода — 1 ч. л.;

борошно — 250 г;

олія — 3 ст. л.;

цукор — 1 ст. л.;

сіль.

Для початку треба зазначити, що кефір має бути теплим, а молоко – гарячим. До теплого кефіру додаємо сіль, цукор і яйця, та ретельно перемішуємо вінчиком. Додаємо невеликими порціями борошно та перемішуємо. Додаємо олію і гаряче молоко. Знову мішаємо. І наприкінці додаємо соду. Знов все перемішуємо, поки у вас не виходить однорідне рідке тісто.

Смажимо млинці на гарячій пательні, яку трішки змащуємо олією. Млинці мають пінитися при наливанні на пательню.

Смажимо млинчики з двох сторін

А от начинку ви можете зробити будь-яку за своїм смаком. Ідеально виходить якщо взяти: солоний лосось, крем-сир, червону ікру, огірок, авокадо.

Авокадо треба збризнути лимонним соком, що не темнів. Насіння з огірка краще вирізати, щоб не було занадто соковито.

Загортаємо млинчик, а щоб він не розгортався, змащуємо трішки крем-сиром чи майонезом.

Що ще можна покласти в начинку?

шинка, солоний огірок, натерте яйце з майонезом;

шинка, солоний огірок, оригінальна закуска (сирок+майонез+часник);

тунець, крем-сир, солоний огірок;

крабові палички, крем сир, яйце і майонез(або крем-сир) і трішки часнику;

крабові палички, крем-сир і авокадо;

смажені гриби, яйце і плавлений сирок з майонезом.

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