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9 січня 2024 року: мученика Євстратія — що сьогодні не можна робити

Наталія Гулій
Фото: Вiкiпедiя | Святі мученики Євстратій, Авксентій, Євгеній, Мардарій і Орест Севастійські

Сьогодні не можна відмовляти в допомозі нужденним і виганяти тварин на вулицю. Ясна погода цього дня — на щасливий урожайний рік.

Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого мученика Євстратія. Він постраждав за віру в Христа у Вірменії, коли правління було в руках імператора Діоклетіана, відомого своїми гоніннями за християнами. Разом з Євстратієм гоніння, тортури та мученицьку смерть прийняли й інші святі: Авксентій, Євгеній, Мардарій та Орест Севастійські.

Що не можна робити 9 січня:

  • вживати алкоголь;
  • відмовляти в допомозі;
  • займатися важкою фізичною працею;
  • виганяти тварин на вулицю.

Народні прикмети та повір'я:

  • ясна погода — на щасливий урожайний рік;
  • багато воронів на деревах — до сильного морозу;
  • птахи сидять на снігу — до потепління.

День ангела святкують:

Антоніна, Євстратій, Захарія, Нікандр, Павло, Пантелеймон, Пахомій, Петро, Полієвкт, Самій, Пилип

Народилися сьогодні:

1924 рік — Сергій Параджанов, радянський кінорежисер, сценарист, художник;

1970 рік — Лара Фабіан, бельгійсько-канадська співачка;

1982 рік — Кетрін, принцеса Уельська, дружина принца Вільяма.

А також у цей день:

1648 рік — Богдан Хмельницький стає гетьманом Запорізької Січі;

2007 рік — CEO Apple Стів Джобс представляє перший iPhone.