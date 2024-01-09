Дізнайтеся, яку підказку вам дадуть карти Таро на 8-14 січня - оберіть одну з 4 карт

Життя непередбачуване, тому ми ніколи не знаємо, чого чекати завтра чи в ці секунди. В умовах війни складно будувати плани, однак життя триває і для цього треба прикладати чимало зусиль, щоб реалізовувати свої плани, ідеї та мрії. Звісно кожен мріє знати, що йому вдасться реалізувати, а на що краще не витрачати сили і йти далі. У сучасному світі стало простіше мотивувати себе та дізнаватися ймовірні перебіги подій, чи підказки від Всесвіту.

Нині досить популярним став прогноз на картах Таро, які нібито здатні допомогти, або направити людину в правильний вектор. Щоб перевірити, чи дійсно в цьому є правда, пропонуємо вам зіграти в гру, яку запропонувала таролог Катерина Сербін.

Карти Фото: https://www.instagram.com/kateryna_kopotij/?e=26b8dfd6-660c-43e0-865d-802c663931cf&g=5

Для цього вам необхідно подивитися на фото на якому зображені чотири різні карти і обрати інтуїтивно, яка вам ближча зараз у цей час.

Нижче ви можете побачити, що за карту ви обрали і прочитати, що вона означає та чого вам очікувати на другому тижні січня.

Карти Фото: https://www.instagram.com/kateryna_kopotij/?e=26b8dfd6-660c-43e0-865d-802c663931cf&g=5

Карта 1

Порада для вас на тиждень: розрахуватися з боргами, підбити рахунки — у всіх сенсах. Користуватися підтримкою оточення, бути готовими її надавати. Не відкидати пропоноване і пам’ятати, у свою чергу, що не збідніє рука того, хто дає. Просити про допомогу, підтримку та участь. Виявляти милосердя, ділитися своєю сторицею. Здійснити похвальну дію, зробити благородно, зробити щось хороше. Справа потребує хорошого планування та координації, розподілу ролей.

Карта 2

Створіть навколо себе стабільність, надійність, заступництво. Можливо вам допоможуть, посприяють зростанню та реалізації планів. Захистіть досягнуте, встановіть кордони, якщо відчуваєте, що це потрібно. Використовуйте чіткі, ясні, корисні та ефективні дії, розважливість, близькість до реальності. Присутність цієї карти в розкладі одразу додає справі міцності та сталості. У ваших питаннях може бути пов'язана влада, авторитетні люди.

Карта 3

Ця карта говорить про появу нового руху в ситуації, яка, здавалося, зовсім зайшла в глухий кут. Пробудження нового інтересу і наснаги, новий погляд на речі. Це може бути невелика ситуація "виклику", спокуси, випробовування, перевірки на міцність, несподівана захоплююча подія, привабливий шанс. Пориньте у творчий ентузіазм, бо ви відчуєте бажання піти у новому напрямку, це зазвичай стосується бізнесу, роботи, кар’єри, самореалізації.

Карта 4

Варто очікувати на позитивні результати найближчим часом. Звільнення від смутку та страждань, звільнення від усього, що заважало діяти на власний розсуд. Завершення якогось складного етапу, велике полегшення, бо відкривається нова життєва перспектива. Повернення здоров’я, радості, удачі, щастя, можливості дихати на повні груди. Очікується новина, важлива звістка, яка вплине на просування вперед.

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