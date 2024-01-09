Як впоратися з панічною атакою? Поради фахівців

В умовах сьогоднішнього світу все більше людей страждає від проявів чи активних нападів панічних атак, які частіше за все супроводжуються фізичним дискомфортом. Панічні атаки — це прояви нападу страху та тривоги перед смертю. Частіше за все вони виникають раптово. Включати їх можуть, якісь спогади, страхи, емоційне напруження. На жаль, не всі люди під час перших панічних атак розуміють, що з ними відбувається і важко контролюють свої емоції.

Що ж таке панічні атаки, як вони проявляються та які методики дихання варто використовувати, щоб заспокоїтися спеціально для Фокуса розповіла тарологиня, інструкторка з йоги, провідниця гри Ліла, майстриня контактного зцілення Рейкі, ведуча жіночих кіл та дослідниця езотеричних практик Катерина Сербін.

Вона наголошує, що перш за все потрібно зрозуміти, чи дійсно ваш дискомфортний стан це саме панічні атаки.

Серед симптомів прояву панічних атак стоїть перш за все страх, який супроводжується прискореним серцебиттям, коротким диханням, або і зовсім здається, що не можеш вдихнути. Також додатковими симптомами, які виникають можуть бути запаморочення, іноді нудота, все тіло може трясти.

Коли триває панічна атака людина погано концентрує уваги і думки, погляд ніби через бінокль або "віньєтку". Частіше за все особа, яка відчуває панічну атаку також відчуває важкість у ногах, або неможливість рівно стояти. У цей час здається ніби ви не можете розслабитися.

"У багатьох людей симптоми відрізняються. Бо кожне тіло і свідомість може реагувати по-різному. Але якщо ви відчуваєте щось подібне при якомусь тригері, або починаєте розуміти, що цей стан приходить без причин, то ось деякі рекомендації від цих станів", — говорить інструкторка з йоги Катерина Сербін.

Поради при прояві ПА

1. Зрозуміти, що ви від цього приступу не помрете. Говорити собі, що ви не помираєте, а лише не розумієте, що з вами відбувається.

2. Зрозуміти, що тіло такими симптомами реагує всього лише через недостатність кисню і через велику концентрацію вуглекислого газу в мозку.

3. У цей час важливо налагодити процес дихання, який допоможе полегшити напад панічної атаки, або і взагалі зупинити її. Починайте глибоко вдихати через ніс і повільно видихати через рот. Чим більше ви запускаєте процес Вдих-Видих, тим більше очищається і наповнюється мозок.

Фото: https://www.instagram.com/kateryna_kopotij/?g=5

Дихальні вправи, які можуть допомогти

Насправді існує багато дихальних вправ, однак вам варто знайти свою, яка зможе вам допомогти. Інструкторка з йоги Катерина Сербін розповіла про одну з них.

"Уджаї, або психічне дихання. Воно заспокоює нервову систему, допомагає розслабитися, впоратися зі стресом і негативом. Можна виконувати неодноразово. Для заспокоєння себе під час ПА зробіть це дихання 10-15 разів", — говорить Катерина.

Якщо можете, сядьте чи ляжте, щоб вирівнявся хребет і розкрилася грудна клітина. Намагайтеся розслабитися.

Із закритими губами дихання через ніс. Робимо глибокий вдих і коли видихаємо як наче намагаємося проговорити букву М. Горло трішки звужується і виходить шиплячий звук. Шуміть як океан.

Катерина Сербін відзначає, що це дихання корисно робити і перед сном, якщо довго не можете заснути.

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