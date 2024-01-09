Смачний і корисний сніданок: оладки без борошна та цукру
Сирні оладки — дієтична страва, яка швидко готується і чудово підходить для смачного сніданку
Приготуйте смачні оладки за дієтичним рецептом без використання борошна та цукрового піску. У цьому рецепті замість них додаються сир, вівсяні пластівці та перестиглі банани. Рецептом цих смачних оладок поділився сайт "ЯБ Поїла".
Інгредієнти:
- сир кисломолочний — 250 г;
- пластівці вівсяні — 100 г;
- яйце куряче — 3 шт;
- банан — 1 шт;
- сіль — дрібка;
- екстракт ванілі — 1 ч. л.;
- олія рослинна — 1 ст. л.;
- розпушувач тіста — 1 ч. л.;
- олія рослинна (для смаження) — за потребою;
- мед, сметана (для подачі) — за смаком.
Приготування
Крок 1
Викладіть свіжий сир у глибоку миску, додайте вівсяні пластівці, перемішайте.
Крок 2
Розімніть великий перестиглий банан виделкою, додайте яйця і дрібку солі та добре перемішайте. Перемішайте, з'єднайте із сиром і пластівцями.
Крок 3
Додайте рослинну олію та ванільний екстракт. Його можна замінити дрібкою ваніліну або половиною чайної ложки ванільного цукру.
Крок 4
Перебийте тісто занурювальним блендером до однорідності, накрийте і залиште за кімнатної температури хвилин на 15.
Крок 5
Додайте розпушувач, ретельно перемішайте і починайте випікати оладки.
Крок 6
Розігрійте пательню з рослинною олією, викладайте тісто на пательню ложкою й обсмажуйте оладки з обох боків до рум'яної скоринки.
Крок 7
Готові оладки викладайте на паперовий рушник, щоб увібрався зайвий жир.
Крок 8
Подавайте оладки гарячими зі сметаною та медом.
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