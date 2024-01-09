Рулет із лаваша з курячим м'ясом: рецепт дуже смачної та простої закуски

Рулет із лаваша з куркою простий у приготуванні, а поєднання курячого м'яса, свіжих овочів і сиру з майонезом робить його смак неповторним.

Рулет із лаваша з курячим м'ясом — це універсальна страва, яка чудово підходить як для повсякденного обіду, так і для святкового столу. Його швидко та легко приготувати, і цей рулет порадує вас і ваших гостей своїм смаком і оригінальним виглядом, пише 1000.menu.

Інгредієнти

Для приготування цієї закуски знадобляться такі продукти:

вірменський лаваш — 2 листи;

куряче філе — 300 г;

сир твердий — 100 г;

свіжий огірок — 1 штука;

листя салату — до смаку;

майонез — 2 столові ложки;

часник — 2 зубчики;

сіль і чорний мелений перець — до смаку;

рослинна олія — для смаження;

зелень (кріп, петрушка) — для прикрашання.

Приготування

Крок 1. Куряче філе відваріть до готовності, посоліть і поперчіть. Після охолодження наріжте філе тонкими смужками.

Крок 2. Огірок наріжте тонкими скибочками.

Крок 3. Твердий сир натріть на тертці.

Крок 4. Майонез змішайте з подрібненим часником.

Крок 5. Лист лаваша рівномірно змастіть майонезом із часником.

Крок 6. На лаваш викладіть листя салату, потім рівномірно розподіліть куряче м'ясо, огірки та посипте тертим сиром.

Крок 7. Акуратно згорніть лаваш у рулет, починаючи з краю. Щільно загорніть у харчову плівку та залиште в холодильнику на 30 хвилин для просочення.

Крок 8. Перед подачею наріжте рулет на порційні шматочки та прикрасьте зеленню.

Такий рулет можна подавати і в гарячому вигляді, злегка обсмаживши на сковороді-гриль.

Читайте також:

Закусочні рулетики з лаваша з крем-сиром і овочами

Рулет із лаваша, крабових паличок і вершкового сиру

Рулет із лаваша з крабовими паличками без майонезу