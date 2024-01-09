Куряча печінка в сирно-вершковому соусі: рецепт швидкої та ситної страви

Куряча печінка з вершками та сиром виходить дуже ніжною. Ця страва ідеально підійде до картопляного пюре, рису або просто свіжого хліба.

Куряча печінка з вершками та сиром — це вишукана і водночас проста страва, яка чудово підходить як для особливих випадків, так і для повсякденної вечері. Завдяки поєднанню ніжної печінки, ароматних вершків та пікантного сиру, ця страва стане справжньою окрасою вашого столу, пише 1000.menu.

Інгредієнти

Для приготування страви знадобляться такі продукти:

куряча печінка — 500 г;

вершки 20-30% жирності — 200 мл;

твердий сир — 100 г;

цибуля ріпчаста — 1 штука;

часник — 2 зубчики;

олія рослинна — для смаження;

сіль і чорний мелений перець — за смаком;

зелень (кріп, петрушка) — для прикраси.

Приготування

Крок 1. Курячу печінку промийте, почистіть від плівок і жилок, наріжте невеликими шматочками.

Крок 2. Цибулю дрібно наріжте, часник подрібніть.

Крок 3. На сковороді розігрійте рослинну олію та обсмажте цибулю до золотистого кольору. Додайте часник і печінку, обсмажуйте на середньому вогні до готовності печінки, близько 7-10 хвилин.

Крок 4. До печінки додайте вершки, доведіть до кипіння і тушкуйте на повільному вогні ще 5 хвилин. Посоліть і поперчіть за смаком.

Крок 5. Сир натріть на крупній тертці та додайте в сковороду з печінкою, перемішайте до повного розчинення сиру.

Крок 6. Перед подачею прикрасьте страву свіжою зеленню.

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