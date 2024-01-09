Принципова різниця: таблетки вживають під час "їжі" чи під час "їди" (відео)

Два слова є в українській мові. Втім, вони описують різні явища.

Український філолог Олександр Авраменко розкрив різницю між словами "їжа" та "їда". Про це педагог розповів в одному зі своїх мініуроків.

Для початку мовознавець запитав, коли вживають пігулки: під час "їжі" чи під час "їди".

Олександр Авраменко наголосив, що "їжа" — це страва, харчі, а "їда" — процес споживання страви. Тому ліки вживають саме під час "їди", апетит приходить також під час "їди".

Педагог вчергове закликає берегти мову наших предків та розмовляти без помилок, викорінюючи суржик.

Олександр Авраменко

Олександр Авраменко — відомий педагог, дослідник і популяризатор української мови, письменник, літературознавець, теле- і радіоведучий. Відомий своїми мініуроками, у яких навчає говорити без помилок, викорінюючи суржик. Також український філолог видає книжки, які допомагають людям готуватися до важливих іспитів з мови.

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