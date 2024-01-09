Поліція затримала відомого учасника співочого шоу "Х-фактор"

Правоохоронці затримали 38-річного артиста та співака, який прославився участю в розважальних програмах "Х-фактор" та "Україна має талант" Андрія Мацевка. Чоловіка затримали через дивну поведінку, а в результаті виявилось, що вже декілька років, його розшукували правоохоронні органи.

Відомо, що подія відбулася в Івано-Франківську вчора, 8 січня. За інформацією місцевого видання "Галка", про подію повідомили правоохоронці без уточнення імені затриманого. З особистих джерел журналістам стало відомо, що особа, яку затримали дійсно Андрій Мацевко.

Як з’ясувалося, артист йшов по вулиці, коли побачив правоохоронців. Оскільки він знав, що перебуває в розшуку, почав дивно поводитися, через що викликав підозру у правоохоронців, і не даремно. Його зупинили поліціянти, які попросили показати документи. Виявилося, що чоловіка вже давно розшукують у столиці. У результаті Андрія Мацевка затримали прямо посеред вулиці та відвезли у відділок для з’ясування обставин.

За даними міністерства Внутрішніх справ України, Андрій Мацевко був оголошений у розшук через підробку документів. Ймовірніше всього, цьому послугувала подія, яка трапилася у київському метро у квітні 2021 року. Тоді його затримали з фальшивим пенсійним посвідченням. Сам Андрій відхрещувався, що воно його і заявляв, що його підставили. Однак після, артист почав ховатися від правоохоронних органів.

Однак це не єдиний скандал в якому фігурвав Мацевко. У 2015 році його також звинувачували у педофілії. Тоді мова йшла про 14-річного хлопчика з Луцька, якому, нібито, Андрій пропонував інтим і навіть заради цього приїхав до хлопця в інше місто. Однак продоження ця справа так і не отримала.

Що відомо про Андрія Мацевко?

У далекому 2011 році ім’я Андрія Мацевко стало відомим завдяки його участі в кастингу талант-шоу "Х-фактор" у Львові. Тоді він вийшов на сцену і заспівав пісню "Смерека". Оскільки чоловік не мав явних талантів, судді сказали йому "ні". Однак попри це, образ чоловіка сподобався глядачам, які оцінили виступ Андрія. За 13 років відео з виконанням Андрія в Ютубі набрало понад 3 мільйона переглядів.

Після цього артист не зупинився і здійснив ще декілька спроб підкорити сцену, але і вони були невдалими. Завдяки своїй впевненості, артистизму та кумедною поведінкою Андрій був доволі популярним персонажем в мережі Інтернет.

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