Ліниві вареники з маком: рецепт смачного підвечірка для дітей і дорослих
Сир на вареники краще взяти не дуже сухий. Це дасть змогу уникнути грудочок під час замісу тіста.
Хочете потішити себе і дітей чимось смачненьким на підвечірок, а часу на готування обмаль? Тоді рекомендуємо зробити ледачі вареники з маком за рецептом із кулінарного блогу "Рецепти щодня". Приготування не забере у вас багато сил, а результат порадує.
Ліниві вареники з маком
Інгредієнти:
- сир — 200 г;
- цукор — 2 ст. л;
- сіль — дрібка;
- жовток — 1 шт;
- борошно — 2 ст. л;
- мак — 2 ст. л.
Спосіб приготування:
У глибокій мисці змішати сир, цукор, сіль і жовток, усе ретельно перемішати. Сир краще брати не зовсім сухий і під час перемішування добре його розім'яти, щоб не було грудочок.
Потім у масу всипати поступово просіяне борошно і знову все перемішати. Мак розпарити, зцідити, злегка змішати з борошном і тільки потім ввести його в решту тіста.
З отриманої маси сформувати невеликі кульки. Якщо тісто прилипатиме до рук, змочіть їх водою.
У каструлі закип'ятити воду й опустити туди кульки. Коли вони спливуть, проварити їх ще кілька хвилин.
Подавати такі вареники можна зі сметаною, варенням, згущеним молоком.
Читайте також:
Ліниві вареники по-польськи: смачне поєднання сиру та картоплі
Ніжне тісто на вареники: простий рецепт приготування
Смачно і швидко: рецепт вареників із квашеною капустою