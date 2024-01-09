Ліниві вареники з маком: рецепт смачного підвечірка для дітей і дорослих

Сир на вареники краще взяти не дуже сухий. Це дасть змогу уникнути грудочок під час замісу тіста.

Хочете потішити себе і дітей чимось смачненьким на підвечірок, а часу на готування обмаль? Тоді рекомендуємо зробити ледачі вареники з маком за рецептом із кулінарного блогу "Рецепти щодня". Приготування не забере у вас багато сил, а результат порадує.

Ліниві вареники з маком

Інгредієнти:

сир — 200 г;

цукор — 2 ст. л;

сіль — дрібка;

жовток — 1 шт;

борошно — 2 ст. л;

мак — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

У глибокій мисці змішати сир, цукор, сіль і жовток, усе ретельно перемішати. Сир краще брати не зовсім сухий і під час перемішування добре його розім'яти, щоб не було грудочок.

Потім у масу всипати поступово просіяне борошно і знову все перемішати. Мак розпарити, зцідити, злегка змішати з борошном і тільки потім ввести його в решту тіста.

З отриманої маси сформувати невеликі кульки. Якщо тісто прилипатиме до рук, змочіть їх водою.

У каструлі закип'ятити воду й опустити туди кульки. Коли вони спливуть, проварити їх ще кілька хвилин.

Подавати такі вареники можна зі сметаною, варенням, згущеним молоком.

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