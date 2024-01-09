Рецепт приготування голубців смачніший за класичний варіант

Голубці — традиційна українська страва, яку вміє готувати кожна господиня. Рецептура цієї страви у кожного різна, а смак звісно неперевершений. У давні часи голубці були не просто звичайною побутовою стравою, а ще й невід'ємною складовою великих та гучних свят — весіль, хрестин чи проводів в армію. І якщо раніше рецепт був більш-менш єдиний, то за сотні років з його рецептурою вже встигли поекспериментувати.

Рецептом голубців, звісно, нікого не здивує, та й у кожного він свій. Та все ж таки пропонуємо спробувати приготувати їх за рецептом з кулінарного блогу my_home_kitchn.

Інгредієнти:

свіжа або квашена капуста- середня голівка

300 грамів рису;

500 грамів свинячого фаршу;

3 середніх цибулини;

2 морквини;

сіль, чорний мелений перець- за смаком;

пластівці червоного, не гострого перцю;

1 чайна ложка копченої паприки;

зелень петрушки, кропу.

Для соусу:

400 грамів італійських помідорів у власному соку без шкірки;

3 зубчика часнику;

1,5 чайні ложки солі;

1 столова ложка цукру;

⅓ чайна ложка чорного меленого перцю.

Спосіб приготування

Крок 1

Рис ретельно промийте поки вода не стане прозорою. Проварювати його не потрібно. Злегка підсмажте подрібнену цибулю та моркву, додайте до рису. Туди ж додайте фарш, спеції та зелень. Перемішайте все.

Крок 2

Підготуйте капусту. Доведіть воду до кипіння, опустіть качан капусти в киплячу воду та поступово відділяйте листочки. Зріжте тверду частину. Якщо капуста квашена, пропарювати її не потрібно.

Крок 3

Сформуйте голубці та викладіть щільно в каструлю, дно якої прокладене листочками.

Крок 4

Приготуйте соус, для цього з'єднайте вищевказані інгредієнти та перебийте в блендерів. Ні смажити, ні тушкувати нічого не потрібно.

Крок 5

Залийте соусом голубці, долийте води, так, щоб вона покривала голубці та накрийте їх листям , що залишилось.

Крок 6

Поставте каструлю на невеликий вогонь та варіть до готовності. Орієнтовний час приготування — 1,5 години.

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