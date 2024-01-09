Як тактовно перервати неприємну розмову: 10 ефективних стратегій і фраз

Можна до останнього терпіти неприємного співрозмовника. Але краще навчитися правильно виходити з незручної ситуації.

У житті часто виникають ситуації, коли нам доводиться вступати в неприємні розмови. Важливо знати, як правильно і тактовно перервати такий діалог, щоб зберегти повагу до себе і співрозмовника, повідомляє ТСН.

Як вийти з неприємної ситуації

1. Запропонуйте перенести розмову.

Якщо розмова стає некомфортною або невідповідною, ви можете запропонувати перенести її на інший час. Наприклад: "Я розумію важливість цього питання, але зараз, можливо, не найкращий час для такого обговорення. Давайте повернемося до цього пізніше".

2. Змініть тему.

Якщо ви відчуваєте, що розмова заходить у глухий кут або стає агресивною, спробуйте змінити тему. Наприклад: "Це цікава точка зору, але мені б хотілося обговорити інше питання, яке здається мені більш актуальним зараз".

3. Використовуйте невербальні сигнали.

Іноді невербальні сигнали можуть бути ефективнішими за слова. Покажіть за допомогою мови тіла, що ви не зацікавлені в продовженні розмови, наприклад, відкинувшись на стільці або схрестивши руки.

4. Прямо висловіть свої почуття.

Іноді найкращий спосіб припинити неприємну розмову — це прямо висловити свої почуття. Наприклад: "Мені незручно обговорювати це. Давайте змінимо тему".

5. Ввічливо відмовтеся від подальшого обговорення.

Якщо ви відчуваєте, що розмова не приведе ні до чого хорошого, ввічливо відмовтеся від її продовження. Наприклад: "Я не думаю, що ми дійдемо спільної думки з цього питання. Пропоную зупинитися на цьому".

6. Використовуйте гумор.

Легкий гумор може допомогти пом'якшити обстановку і перевести розмову в більш нейтральне русло.

7. Якщо розмова переросла в конфлікт.

У жодному разі не просіть співрозмовника заспокоїтися, це лише посилить лють. Що потрібно сказати: "Ми зараз втрачаємо конструктивність, пропоную завершити розмову на цьому, це буде краще. Особисто я зараз не готовий/а продовжувати спілкування".

8. Якщо ставлять некоректні запитання.

Дуже важливо вчасно сказати "ні" нетактовній поведінці, навіть якщо вона виходить від наших найближчих людей. Що потрібно сказати: "Давай поговоримо про щось інше, ця розмова псує мені настрій. Дуже прошу тебе уникати цих тем."

9. Якщо потрібно відмовити в проханні.

Перенесіть увагу з предмета прохання на сам процес. Що потрібно сказати: "Я вже двічі тобі відповів, що немає можливості, а ти начебто не чуєш. Вибач, давай на цьому зупинимося".

10. Закінчення розмови з вдячністю.

Закінчіть розмову, подякувавши співрозмовнику за думку. Наприклад: "Дякую за вашу точку зору, це було цікаво, але давайте поки що закінчимо на цьому".

Важливо пам'ятати, що ваш комфорт і психологічне благополуччя є пріоритетами. Використовуйте ці стратегії, щоб тактовно перервати неприємну розмову, зберігаючи повагу як до себе, так і до співрозмовника. Навчившись робити це витончено, ви зможете уникати багатьох конфліктів і непорозумінь.

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