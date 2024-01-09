Усе про диявольський плющ: найпопулярнішу рослину для дому

Від офісів до магазинів, барів і кафе — скрізь можна побачити це серцеподібне листя і звивисті лози. Але ми майже нічого не знаємо про цю корисну рослину.

Епіпремнум золотистий (лат. Epipremnum aureum) — мабуть, найвідоміша домашня рослина. Нею прикрашають будинки, кафе, офіси і навіть класи в школі. Здається, вона здатна вижити в найнесприятливіших умовах. За її неймовірну живучість її навіть називають "диявольським плющем", хоча це не плющ і нічого диявольського в ньому немає. Про епіпремнум, або потос, пише The Guardian.

Ця рослина походить із Французької Полінезії, острова Моореа, розташованого в центрі південної частини Тихого океану. І культивується по всьому світу.

У літературі з кімнатного садівництва цей вид може фігурувати і під безліччю інших назв: Scindapsus aureus (Сциндапсус золотистий, або просто Сциндапсус), Pothos aureum (Потос золотистий, або просто Потос), Raphidophora aurea (Рафідофора золотиста).

Золотистим його називають через забарвлення листя: цятки і смужки хаотично прикрашають поверхню листа.

Потос, або Епіпремнум золотистий Фото: "Растениевод"

Ця рослина здатна акумулювати воду з вологого повітря і виділяти її у вигляді крапельок на кінчиках листя. Вона також може вловлювати формальдегід та інші леткі гази, токсичні для людини з повітря. Тож нею охоче озеленюють офіси та кафе.

І потос — ідеальна рослина для ботаніків-початківців. Поганий полив і ваша забудькуватість його не вб'ють. Але якщо приділити йому час, то ця рослина буде мимовільно вкорінюватися і рости далі.

"Якщо умови не дуже хороші, він не стільки помирає, скільки сидить і чекає, доки ситуація не покращиться", — каже експертка з кімнатних рослин і подкастерка Джейн Перроне.

За його привабливим зовнішнім виглядом ховається багата й інтригуюча ботанічна історія. У своїй останній книзі "Легенди листа" Перроне каже, що ніхто не знав істинного походження Epipremnum aureum до 1960-х років, головним чином тому, що "диявольський плющ" дуже схожий на деякі інші тропічні лози, які привезли в Європу колоністи.

Epipremnum aureum практично ніколи не цвіте, тільки в останнє десятиліття цього можна домогтися завдяки застосуванню гормонів. Квіти нічим не примітні, але вони дали змогу селекціонерам створювати нові сорти, що тільки сприяло широкій привабливості потосу.

Але, мабуть, найдивовижніше в диявольському плющі те, що, незважаючи на його повсюдне поширення, лише небагато хто з нас бачить його таким, яким він має бути. "Листя, яке ми бачимо в наших будинках, — це юна форма. У дорослої рослини листя величезне, близько 60 см у поперечнику. Це відбувається тільки тоді, коли рослині дозволяють піднятися і вирости на кілька метрів у висоту", — каже Перроне.

Потос, або Епіпремнум золотистий у дикій природі Фото: Facebook Node NZ

Середина 20-го століття стала великою епохою для потосу — його почали вирощувати вдома в 1920-х роках. Він був популярний поряд з каучуковою рослиною (Ficus elastica) і сансевієрією, широко відомою як тещин язик. Ці два останні стали менш популярними, але потос так і не зник повністю, хоч його назвали потворним.

"Людям дуже подобається ця потворна рослина, можливо, тому, що її легко вирощувати. Здається, вони дуже добре почуваються в магазинах, що торгують чіпсами", — писав садовий дизайнер Енді Стерджен у своїй книзі "У горщику" 2001 року.

Потосу знадобилося ще 15 років, щоб знову набути популярності, чому сприяв Інтернет. На Pinterest він поширився як свого роду модний аксесуар, що прикрашає постери і звисає з мінімалістських полиць.

У підсумку "диявольський плющ" переживає свій ренесанс. "Не так вже й багато кімнатних рослин, які можна було б висадити, як потос. Він може рости і на книжковій полиці, і звисати з кашпо", — каже історикиня садівництва Кетрін Хорвуд, авторка книги "Історія в горщиках".

Але щоб показати потос у кращому світлі, дайте йому вирости вгору. І не забувайте протирати його щільне листя вологим тампоном хоча б раз на тиждень.

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