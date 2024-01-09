Соковитий салат з авокадо: ідеальний вибір для зимового меню
Цей салат особливо припаде до смаку веганам і тим, хто ретельно стежить за своїм раціоном. Він вирізняється простотою приготування, але водночас здивує вас своїм соковитим і освіжаючим смаком.
У зимовий період, коли свіжих і смачних овочів на ринку не так багато, цей салат з авокадо та огірком стане справжньою знахідкою. Ніжне авокадо в поєднанні з хрусткими кружальцями огірка, ароматними волоськими горіхами та легкою кислинкою лимона створюють ідеальну страву для легкої вечері або перекусу. Рецептом цього смачного та корисного салату поділився сайт Shef Donna.
Інгредієнти:
- авокадо — 1 шт;
- огірок — 1 шт;
- лимон — 1/2 шт;
- волоські горіхи — 4 шт;
- оливкова олія холодного віджиму — 2 ст. л.;
- червоний або чорний перець — за смаком;
- велика морська сіль — за смаком.
Приготування
Крок 1
Почніть із підготовки огірка: ретельно його вимийте та наріжте на тонкі кружечки. Це додасть салату свіжості та хрускоту.
Крок 2
Авокадо слід розрізати навпіл, акуратно видалити кісточку і зняти шкірку. Після цього наріжте авокадо тонкими скибочками. Це додасть салату ніжності.
Крок 3
Тепер змішайте разом нарізані авокадо й огірки. Вичавіть сік із половини лимона і додайте його в салат. Лимонний сік не тільки посилить смак, а й допоможе зберегти колір авокадо.
Крок 4
Волоські горіхи слід подрібнити та додати в салат. Вони збагатять його корисними жирами та урізноманітнять текстуру.
Крок 5
Посипте салат великою морською сіллю й акуратно перемішайте. Сіль підкреслить смак інших інгредієнтів і зробить його більш виразним.
Крок 6
Викладіть салат на тарілку і посипте його чорним або червоним перцем за смаком. Перець додасть трохи гостроти і закінчить композицію смаків.
Такий салат з авокадо та огірком — це не тільки смачно, а й дуже корисно. Він підійде як для легкої вечері, так і для здорового перекусу протягом дня.
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