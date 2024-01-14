Запечена скумбрія з овочами в духовці: смачна і ситна вечеря для всієї родини

Скумбрію з овочами, завдяки простоті приготування і доступності інгредієнтів, можна легко приготувати в будь-який день.

Запечена скумбрія з овочами — це не тільки смачна, а й дуже корисна страва. Вона ідеально підходить для здорової вечері, а також може стати прикрасою святкового столу. Приготування скумбрії в духовці з овочами дає змогу зберегти всі поживні речовини та натуральний смак продуктів, пише 1000.menu.

Інгредієнти

Для приготування страви знадобляться такі продукти:

скумбрія — 2 штуки (середнього розміру);

картопля — 3 штуки;

морква — 2 штуки;

цибуля — 1 штука;

часник — 3 зубчики;

лимон — 1 штука;

оливкова олія — 3 столові ложки;

сіль, чорний перець — за смаком;

зелень (кріп, петрушка) — для прикраси.

Приготування

Крок 1. Скумбрію очистіть, видаліть нутрощі та добре промийте. Наріжте рибу на порційні шматки.

Крок 2. Картоплю та моркву очистіть і наріжте кружечками або брусочками.

Крок 3. Цибулю наріжте півкільцями, часник подрібніть.

Крок 4. Лимон наріжте кружечками.

Крок 5. У глибокій мисці змішайте оливкову олію, лимонний сік, сіль і перець.

Крок 6. Деко застеліть фольгою або пекарським папером. Викладіть шарами овочі, зверху розподіліть шматки скумбрії. Між шарами додавайте лимон і часник.

Крок 7. Залийте рибу та овочі сумішшю оливкової олії та лимонного соку.

Крок 8. Запікайте в попередньо розігрітій духовці за 180°C протягом 30-40 хвилин до готовності.

Крок 9. Перед подачею прикрасьте страву свіжою зеленню.

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