Як правильно поливати кімнатні рослини: головні нюанси

Надмірний полив – одна з головних причин загибелі кімнатних рослин. Однак і сухий ґрунт підходить далеко не всім квітам.

Правильний полив кімнатних рослин впливає на їхній ріст, цвітіння або стан коренів. Не можна допускати, щоб у горщиках було занадто багато води, як і небажаний абсолютно сухий ґрунт: і те, і те для рослин згубно. Як правильно проводити полив, розповіли в блозі Invincible Houseplants.

Важливо пам'ятати, що горщик з рослиною обов'язково повинен мати дренажні отвори внизу, щоб уникнути вогкості, яка може викликати кореневу гниль.

Поливати кімнатні квіти найкраще знизу: такий полив більш однорідний, менш схильний до переливу і не викликає побоювань, що поживні речовини витечуть. Крім того, ви можете бути впевнені, що вода дійсно добереться до коріння.

Що потрібно знати про типи кімнатних рослин?

Є два типи кімнатних рослин: сухі та вологі. До сухого типу належать кактуси, сукуленти і кілька інших видів (заміокулькас, сансевієрія, диффенбахія, фікус каучуконосний тощо). Вони люблять сухий ґрунт, тому їх не потрібно поливати так само часто, як інші. Поливу один-два рази на місяць може бути достатньо, залежно від температури в приміщенні. За ними легше доглядати, і вони ідеально підходять для початківців.

Вологий тип: щойно ґрунт висохне, квітку необхідно відразу ж полити. До вологого типу належать більшість тропічних рослин.

Залежно від потреби поливу кімнатні рослини поділяються на два типи Фото: Getty

3 методи поливу рослини знизу

Використовуйте блюдце. Помістіть блюдце під горщик і наповніть його свіжою водою, коли прийде час поливу. Дайте йому настоятися протягом кількох годин. Спорожніть блюдце і дайте стекти залишкам води. Цей метод широко використовується в садових центрах і розплідниках для підтримки вологості та збереження поживних речовин.

Замочіть рослини в піддоні, великому контейнері, раковині або ванні. Наповніть дно прісною водою на кілька сантиметрів. Помістіть горщики з рослинами і дайте їм увібрати воду на кілька годин. Перевага: можна поливати кілька рослин одночасно. Дайте їм стекти, перш ніж поставити їх назад.

Самополивні горщики. Самополивальні горщики неймовірно корисні та економлять час. Більше не потрібно ні надмірного, ні недостатнього поливу, рослина все робить сама. Вам просто потрібно наповнювати резервуар для води до того, як він спорожніє, що відбувається приблизно раз на два місяці, але варіюється залежно від випадку.

Використовуйте гальку як посипання ґрунту, щоб довше зберігати вологу. Для уповільнення випаровування над ґрунтом можна укласти декоративний шар гальки або гравію розміром з горошину.

Щоб дізнатися, чи вологий всередині ґрунт, застроміть палець або зубочистку у верхні 2 см ґрунту. Якщо ґрунт прилипає до нього, значить, він вологий.

На занадто сухий ґрунт вказує видимий зазор між ґрунтом і краєм горщика

У холодну пору року темп росту рослин значно знижується, тому їм не потрібно стільки води, як навесні або влітку. Основне правило — поливати рідше і не заливати: у горщику після поливу вода стояти не повинна! Це особливо властиво тим рослинам, які посаджені в кашпо або поміщені в них прямо в горщиках.

Взимку кімнатні рослини потрібно поливати рідше Фото: Getty

Як поливати кактуси і сукуленти?

Кактуси і сукуленти категорично не люблять переливу. Поливати їх потрібно приблизно раз на місяць, стежачи, щоб вся вода добре стікала з горщика через дренажні отвори. Ці рослини віддають перевагу сухому і добре дренованому ґрунту. Тому не поливайте їх так часто, як інші кімнатні рослини. Алое вера та ехеверія належать до числа найвідоміших видів сукулентів, а тому не є винятком з цього правила.

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