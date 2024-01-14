Смачна намазка з печінкою тріски: швидкий рецепт закуски
Намазка з печінкою тріски чудово підходить для подачі на тостах, крекерах або як начинка для апетитних бутербродів.
Намазка з печінкою тріски — це багата на омега-3 страва, ідеальна як для повсякденного перекусу, так і для святкового столу. Вона легко і швидко готується, пропонуючи вишукане поєднання смаків, пише Телеграф.
Інгредієнти
Для приготування намазки знадобляться такі продукти:
- печінка тріски — 1 банка (200 г);
- масло вершкове — 50 г;
- лимонний сік — 1 столова ложка;
- часник — 1 зубчик;
- зелень (кріп, петрушка) — невеликий пучок;
- чорний мелений перець — за смаком;
- сіль — за смаком (за потреби).
Приготування
Крок 1. Вершкове масло дістаньте з холодильника заздалегідь, щоб воно стало м'яким.
Крок 2. Печінку тріски відкрийте і злийте надлишки жиру.
Крок 3. У глибокій мисці змішайте печінку тріски та вершкове масло до отримання однорідної маси. Використовуйте виделку або блендер для більш м'якої консистенції.
Крок 4. Часник подрібніть і додайте в суміш.
Крок 5. Додайте лимонний сік, чорний перець і за необхідності сіль. Ретельно перемішайте.
Крок 6. Дрібно наріжте зелень і додайте в намазку. Ще раз добре перемішайте.
Крок 7. Дайте намазці настоятися в холодильнику хоча б 30 хвилин перед подаванням. Прикрасьте готову намазку свіжою зеленню перед подачею, щоб додати свіжості та візуальної привабливості.
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