Салат із морквою по-корейськи, сиром і крабовими паличками: покроковий рецепт

Салат має яскравий смак завдяки поєднанню крабових паличок, пікантної моркви по-корейськи та ніжного сиру. Він обов'язково сподобається вашим гостям і домочадцям.

Пікантний салат із морквою по-корейськи, сиром і крабовими паличками є ідеальним поєднанням смаку та текстури. Він підійде як для святкового, так і для повсякденного столу, додаючи яскраві барви та вишуканість у ваше меню, пише"Рецепти салатів".

Інгредієнти

Для приготування салату знадобляться такі продукти:

морква по-корейськи — 200 г;

крабові палички — 200 г;

твердий сир — 100 г;

кукурудза консервована — 1 банка;

майонез — 3 столові ложки;

зелень (кріп, петрушка) — для прикраси;

сіль, чорний перець — за смаком.

Приготування

Крок 1. Крабові палички розморозьте і наріжте невеликими кубиками або смужками.

Крок 2. Сир натріть на крупній тертці.

Крок 3. Відкрийте банку з кукурудзою та злийте зайву рідину.

Крок 4. У салатниці змішайте моркву по-корейськи, крабові палички, тертий сир і кукурудзу.

Крок 5. Додайте майонез, сіль і перець за смаком. Акуратно перемішайте всі інгредієнти.

Крок 6. Перед подачею прикрасьте салат свіжою зеленню.

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