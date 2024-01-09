Як довго потрібно варити броколі, щоб вона стала хрусткою і не втратила колір

Броколі — дуже корисний овоч, який можна додавати до перших страв, гарнірів і салатів, але важливо правильно приготувати його, щоб зберегти колір та пікантний хрускіт.

Незалежно від того, що ви готуєте на вечерю, броколі — чудовий варіант для гарніру. Цей хрестоцвітний овоч вирощується цілий рік, а це означає, що його практично завжди можна купити в супермаркеті. Є різні способи приготування броколі, але зварити можна доволі швидко, зберігши хрусткі яскраві суцвіття, які можна подавати просто так або приправити олією, сиром чи часником. Однак є один недолік варіння броколі: за нею потрібно уважно стежити. Після того як ви кинули овоч у каструлю з киплячою водою, він готується дуже швидко, а це означає, що, якщо броколі перебуватиме в каструлі хоча б на хвилину довше, у вас вийде каша. Як довго потрібно варити броколі, щоб вона завжди була яскравою і хрусткою. Про це пише Real Simple.

Як варити броколі?

Фото: Freepik

Ідеально відварена броколі має яскраво-зелений колір і хрустку ніжну текстуру, що робить її ідеальним корисним гарніром у чистому вигляді чи прекрасною основою для ситного шматочка вершкового масла, щедрої порції лимонного соку або рясної порції сиру пармезан. Щоб правильно відварити броколі, дотримуйтеся наступних правил.

Вимийте броколі в холодній воді та ретельно обсушіть.

Доведіть до кипіння каструлю з щедро підсоленою водою.

Тим часом відріжте стебла броколі, щоб вийшли суцвіття середнього розміру. Постарайтеся, щоб усі суцвіття були приблизно однакового розміру, щоб броколі приготувалася рівномірно.

Щойно вода закипить, додайте в каструлю суцвіття броколі. Готуйте без кришки 2-3 хвилини. Ви зрозумієте, що броколі готова, коли вона стане яскраво-зеленою та ніжною.

Відкиньте броколі на друшляк, перекладіть на тарілку і приправте за смаком.

Як довго варити броколі

Фото: Freepik

Якщо ви дотримуєтеся наведеного вище рецепта і варите суцвіття броколі середнього розміру, їм знадобиться всього дві-три хвилини в киплячій воді, перш ніж вони будуть повністю готові. Однак, якщо ваші суцвіття броколі більші, їм може знадобитися додатково близько 30 секунд, а якщо вони менші, то, найімовірніше, вони будуть повністю готові менш ніж за дві хвилини.

Незалежно від розміру ваших суцвіть броколі, ви зрозумієте, що вони готові, коли вони стануть яскраво-зеленими, пружними і з хрусткою текстурою. Якщо ви хочете, щоб броколі була м'якшою, готуйте її ще 30 секунд. Якщо броколі починає жовтіти і стає м'якою, значить ви її переварили.

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