Смачно та корисно: як правильно готувати сочевицю

Сочевиця – це боби. Вона містить у собі багато рослинного білку.

Український ресторатор та шеф-кухар Євген Клопотенко ділиться рецептом приготування корисної страви.

ІНГРЕДІЄНТИ:

200 г зеленої сочевиці;

1-2 зірочки бодяну;

20 г вершкового масла (або 1 ст. л. оливкової олії);

сіль за смаком.

Для початку промиваємо сочевицю, кладемо її в каструлю і додаємо води. Беремо на одну частину бобів і три частини води. Додаємо сіль і ставимо на великий вогонь.

Додаємо 1-2 зірочки бодяну. Адже сочевиця з анісом чудово поєднуються на молекулярному рівні. Якщо не любите його, то можна додати спеції на свій розсуд: лавровий лист, часник, стебла петрушки, запашний перець.

Коли вода закипить, зменшуємо вогонь до середнього і варимо до готовності близько 20-25 хвилин. Спробуйте: якщо сочевиця м'яка, значить, готова.

Відкидаємо сочевицю на друшляк, даємо стекти залишкам води і повертаємо в каструлю. Додаємо вершкове масло. Ароматний гарнір готовий.

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