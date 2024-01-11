Як впоратися з раптовою панічною атакою: поради експертів

На тривожні розлади страждають мільйони дорослих людей по всьому світу. Але є способи впоратися з раптовим нападом тривоги.

Панічні атаки (ПА) — це раптові напади сильного страху. Напади панічної атаки розвиваються швидко, їхня тривалість варіює від кількох хвилин до години. ПА — один із симптомів панічного розладу, фобій, депресії, ендокринологічних і серцево-судинних захворювань, посттравматичного стресового синдрому та деяких інших станів. Через те, що це раптове відчуття охоплює людину раптово і може трапитися будь-якої миті, є кілька способів, як впоратися з нападом. Про це пише Byrdie.

Якщо ви переживаєте раптовий напад тривоги і паніки, то експерти знають, як можна впоратися з цим важким часом.

Які симптоми панічної атаки?

"Загальні симптоми — прискорене або прискорене серцебиття, пітливість, озноб, відчуття слабкості, запаморочення, слабкість і задишка", — говорить доктор Остін Грегг, генеральний директор Connections Wellness Group. Симптоми зазвичай тривають 30 хвилин або більше, досягаючи піку приблизно через 10 хвилин. Грегг також зазначає різницю між нападом паніки та панічною атакою. Під час нападу паніки ваш організм поступово починає турбуватися про майбутню ситуацію й очікує негативного результату. Це може супроводжуватися прискореним серцебиттям, стисненням у грудях тощо. Однак під час панічної атаки симптоми стають раптовими і більш виснажливими за своєю природою, каже він. І те, й інше може відбуватися одночасно: ви можете відчувати тривогу з приводу якоїсь ситуації, а потім відчути неминучу небезпеку і випробувати панічну атаку.

Що ви можете зробити, щоб знайти джерело занепокоєння?

Грегг каже, що настійно рекомендується поговорити з терапевтом, щоб допомогти звузити причину ваших симптомів. Якщо ви не можете когось побачити, він каже, що методи медитації та усвідомленості "надають комусь навмисний простір для роздумів про те, що може бути причиною його занепокоєння".

Експерти закликають шукати закономірності і навіть вести журнал.

Чи можете ви запобігти нападам паніки або зменшити симптоми, коли ви перебуваєте на межі їх виникнення?

"Наша автономна нервова система працює за принципом "все або нічого". Це означає, що якщо ми зможемо відключити якийсь її компонент, на це відреагує вся система", — пояснює Грегг. Тому, коли симпатична нервова система вмикається в роботу (це реакція вашого тіла "бий або біжи"), ми зможемо зрізати траєкторію панічної атаки, швидко застосувавши методи глибокого дихання і заземлення, які запускають парасимпатичну нервову систему, заспокоюючи вас.

Експерти рекомендують практикувати глибоке дихання і вимовляти афірмації, повторювати такі фрази, як: "Це панічна атака, і вона скоро закінчиться" або "У мене панічна атака, і зі мною все буде гаразд".

Якщо в якийсь момент життя у вас сталася панічна атака, чи гарантовано вона повернеться?

Тривога — це не довічне ув'язнення. Особливо якщо тривога викликана якоюсь конкретною подією, наприклад смертю члена сім'ї або розлученням, з часом симптоми зазвичай вщухають. Однак якщо у вас є тривожний або панічний розлад, ваше тіло, найімовірніше, і далі реагуватиме так само. А якщо панічні атаки мають важкий, регулярний характер і заважають вашому життю, ви можете поговорити з психіатром або терапевтом про призначення ліків.

Ось короткий список порад, як впоратися з панікою:

Подихайте глибоко. Зосередьтеся на своєму диханні, зробіть глибокий повільний вдих через ніс, вдихайте на рахунок чотири. Відчуйте, як повітря наповнює ваші груди й живіт. Затримайте на секунду дихання. І повільно видихайте через рот на рахунок шість. Глибоке дихання допоможе зменшити симптоми паніки під час нападу.

Визнайте, що у вас панічна атака. Визнаючи це, ви можете нагадати собі, що це тимчасово, воно мине, і що ви в порядку.

Заплющте очі. Якщо ви перебуваєте в середовищі, що швидко змінюється, з великою кількістю стимулів, щоб зменшити роздратування, заплющте очі. Це допоможе блокувати будь-які додаткові стимули та зосередитися на диханні.

Практикуйте усвідомленість. Оскільки напади паніки можуть викликати відчуття відчуженості або відірваності від реальності, необхідно повернутися в реальність. Для цього зосередьтеся на фізичних відчуттях, доторкніться до чого-небудь, понюхайте, послухайте, розгляньте. Підійде навіть проста прикраса, яку ви носите на собі.

Уявіть собі своє ресурсне місце, місце, де ви могли б бути щасливими. Це може бути реальний або вигаданий об'єкт.

Прогуляйтеся на свіжому повітрі. Навіть невелика фізична активність допомагає виробленню ендорфінів, які покращують настрій.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.

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