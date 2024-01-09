Які незвичайні імена у 2024 році будуть популярними для дітлахів

Імʼя — це перше, що батьки обирають для новонародженої дитини. Це те, що малюк не здатен обрати чи зробити самостійно. Прийшовши в цей світ батьки роблять для дитини перший вибір — дають їй імʼя. З року в рік батьки новонароджених дітей обирають для своїх дітлахів якомога цікавіші, незвичні та рідкісні іменна.

Чомусь останні роки заклалася тенденція, що кожна дитина повинна бути особливою, але ця особливість має визначатися саме імʼям. Тому батьки фантазують як можуть, щоб їх малюк був не таким як всі. Нині не в тренді називати дітей звичайним іменем, чи імʼям яким вже назвали хлопчика з сусіднього підʼїзду, чи племінницю двоюрідного брата по татовій лінії. На основі цього, видання New York Post підготувало підбірку ідей та варіантів дитячих імен, які, ймовірніше всього, будуть популярними у 2024 році по всьому світу.

Зокрема, Стеф Кофілд, яку вважають експертом в області імен, переконана, що тенденція чудернацьких імен продовжуватиме триматися на плаву. Це особливість не однієї країні, а всього світу. Батьки продовжують давати дівчаткам мужні та сильні імена, а хлопчикам більше не бояться присвоювати більш мʼякі та жіночні.

Експертка говорить, що, ймовірніше всього, варто очікувати повернення старих, класичних імен, які нині дуже рідкісні. Однак, вона наголошує, що це можуть бути світові імена, знамениті, але для батьків головне, щоб у класі чи школі не були дітей з таким іменем.

Тому варто очікувати, що звучатимуть такі чоловічі імена як Вінсент, Гарісон, Картер чи Натаніель, а для дівчаток, наприклад, Енні, Сесілія, Маргарет, Слоун чи інші.

Фото: pinterest.fr/tvornica_snova

Щодо українських варіантів імен. Ще у 2023 році почала прослідкуватися тенденція повернення старих імен. Наприклад, серед хлопчиків можна почути такі старі імена як Остап, Тарас, Іван, Потап, Анатолій, Григорій, Микола, Михайло, Петро, Пилип, Юрій, Семен, Степан.

Серед дівчаток також спостерігають повернення маловживаних старих імен. Наприклад, Віра, Ніна, Юстина, Текля, Тамара, Сирофіма, Надія, Люба.

У 2024 році також варто очікувати, що це повернення імен наших предків стане ще виразнішим.

Для дівчаток, цілком ймовірні імена у 2024 році, як Євдокія, Агафія, Василина, Вірляна, Євстахія, Жадана, Зінаїда, Зоя, Лариса, Ліда, Мавка, Меланія, Мотря, Одарка, Олена, Орися, Параска, Стефанія, Текля, Хівря.

Для хлопців у 2024 році також можуть використовувати такі імена як Аскольд, Борис, Мойсей, Вакула, Василь, Гнат, Волелюб, Яків, Ераст, Йосип, Жадан, Златій, Ігнат, Лука, Леонід, Лев, Нестор, Некифор, Сава, Радіон, Теодор, Юстин.

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