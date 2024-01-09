Собаки та коти в морози: як не дати домашнім улюбленцям замерзнути

Тварини, кішки і собаки, страждають від холоду так само, як і їхні господарі. Важливо дотримуватися правил, щоб забезпечити їхню безпеку.

Ми живемо в країні, де взимку буває холодно. Тож ми звично дістаємо з шафи теплі речі. Але часто забуваємо про наших домашніх улюбленців, які також страждають від холодів. Особливо це стосується собак, які виходять на прогулянку. Як уберегти своїх вихованців від морозу, пише American Humane.

Якщо ви живете в регіоні, де можливі тривалі снігові бурі, то заздалегідь запасіться всім необхідним і не випускайте тварин на вулицю. Під час зимової бурі ви не зможете вийти з дому протягом кількох днів.

Взимку залишайте шерсть ваших вихованців трохи довшою, щоб забезпечити більше тепла. У холодну погоду слід уникати походів до грумера. Якщо у вас короткошерсті породи, подумайте про те, щоб подарувати їм пальто або светр, що закриває їх від шиї до хвоста і навколо живота.

Купаючи собак у холодну погоду, переконайтеся, що вони повністю висохли, перш ніж виводити їх на вулицю попустувати або прогулятися.

Вигулюючи собак у погану погоду, тримайте їх на повідку. Собаці легше заблукати в умовах зимового шторму — взимку губиться більше собак, ніж у будь-яку іншу пору року. І не забудьте чіпувати та прикріплювати ідентифікаційні бирки до своїх собак і котів!

Прив'яжіть своїх улюбленців на повідку, якщо поблизу є замерзлі ставки, озера або річки, оскільки вільні домашні тварини можуть проломити кригу і швидко загинути від переохолодження до того, як їх врятують.

Збираючись прибратися в будинку зі своїм новим цуценям, пам'ятайте, що цуценята більш сприйнятливі до холоду, ніж дорослі собаки. У холодну погоду або погану погоду вам, можливо, доведеться уникати прогулянок за потребою. Тож скористайтеся пелюшками і не виводьте цуценя на вулицю.

Тримайте своїх улюбленців всередині як вдень, так і вночі. Той факт, що у них є хутро, не означає, що вони можуть витримувати низькі температури.

Якщо собак залишають на вулиці, у них повинно бути укриття без протягів, досить велике, щоб у них можна було стояти і повертатися, але при цьому досить маленьке, щоб зберігати тепло тіла. Використовуйте шар соломи або іншого підстилкового матеріалу, щоб ізолювати їх від холоду. Переконайтеся, що вхід в укриття звернений від напрямку вітру і снігу.

Тримайте котів удома. Кішки можуть замерзнути в холодну погоду без укриття. Іноді кішки, залишені на вулиці в холодну погоду, шукають укриття і тепло під капотами автомобілів і отримують травми або гинуть, коли машину заводять.

Перед тим, як завести машину, кілька разів голосно постукайте по капоту автомобіля і загляньте під автомобіль.

Вирушаючи з домашніми тваринами в туалет, залишайтеся з ними. Якщо вам занадто холодно стояти на вулиці, ймовірно, вашим улюбленцям теж занадто холодно.

Якщо ваш вихованець перебуває на вулиці в холодну погоду:

Пам'ятайте, що для підтримки тепла потрібні додаткові калорії. Взимку вуличним тваринам зазвичай потрібно більше калорій, тому годуйте їх відповідно, коли температура падає.

Слідкуйте за мискою з прісною водою вашого вихованця. Якщо вона без підігріву, то вода може замерзнути.

Сіль і антиобморожувачі. Багато домашніх тварин люблять виходити на вулицю, щоб попустувати і топтатися по снігу, але багато людей використовують потужну сіль і хімікати на своїх тротуарах, щоб боротися з утворенням льоду. Ретельно мийте лапи, ноги і живіт ваших улюбленців після того, як вони були на вулиці, щоб запобігти проковтуванню токсичних речовин, а також запобігти пересиханню і подразненню подушечок. Ознаки отруєння токсичними речовинами включають надмірну слинотечу, блювоту і депресію.

Коли ви випускаєте своїх улюбленців з прогулянки або метушні на вулицю, обов'язково витирайте їм лапи і нижню частину тіла — якомога швидше прибирайте крижані кульки, оскільки вони можуть викликати обмороження. Після перебування на вулиці перевірте лапи, вуха і хвіст вашого вихованця на предмет обмороження. Обморожена шкіра зазвичай виглядає блідою або сірою, і її можна лікувати, обгорнувши ділянку сухим рушником, щоб поступово зігріти її. Якщо ви підозрюєте обмороження, проконсультуйтеся з ветеринаром.

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