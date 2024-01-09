Як позбутися котячого запаху в оселі

Домашні тварини — це не лише про турботу, доброту і любов, це також про неприємний запах, шерсть та зіпсовані речі. Власники домашніх тварин як ніхто інший знають на що здатні ці чотирилапі. Однак, якими б шкідливими вони не були, їх власники продовжують любити їх і турбуватися. Якщо ви тільки плануєте завести пухнастого друга, тоді вам варто бути готовим, до кардинальних змін у вашому житті.

Ні для кого не таємниця, що чотирилапі друзі людини — коти та собаки, люблять мітити територію. Це тече в їх крові, тому викорінити це майже неможливо. Цю звичку вони реалізовують за допомогою сечі, яка має яскраво виражений запах. Одне діло, коли вони роблять це на прогулянці, а інше, коли в оселі. Тому, щоб бути готовим, вам варто знати дієві способи, як позбутися неприємних запахів сечі тварин з ваших речей, пише royalcanin.

Почнемо з котів. Мабуть, хоч раз у житті кожен чув цей неприємний запах котячої сечі. Він має яскраво виражений аромат і складно виводиться з речей. Саме тому варто знати дієві методи, які можуть вам у цьому допомогти.

Як вивести запах котячої сечі

Свіжі мітки кота

Якщо ви відразу помітили, що стався неприємний інцидент і ваш чотирилапий друг з якихось причин надзюрив вам на килим чи диван, тоді оперативно варто відреагувати. Візьміть сіль, гранульований наповнювач, або щось що здатне максимально увібрати у себе рідину. Після варто одразу ж змити місце хімічними засобами.

Якщо ж ви дізналися про вчинок домашнього улюбленця лише відчувши неприємний запах, який утворився вже після, тоді вам варто знати народні методи, які допоможуть його позбутися.

Звісно завжди можна придбати хімічні засоби, яких зараз десятки і навіть сотні, але якщо, наприклад, у вас немає часу, або на порозі гості, тоді спробуйте перевірені народні методи.

Оцет

На допомогу завжди прийде вірний помічник — оцет. Його завжди можна знайти на кухні. З’єднайте оцет з водою у пропорції 3 до 1. Візьміть розпилювач та нанесіть на місце з якого поширюється запах котячої сечі. Змивати оцет не потрібно, оскільки він повинен нейтралізувати запах.

Можна спробувати пропорцію 1 до 1, але тоді будьте готові до яскраво вираженого запаху оцту. Після висихання він зникне.

Фото: The Allan family

Сода

Сода завжди була перевіреним та надійним методом на всі випадки життя. Боротьба з запахом котячої сечі не виключення. Для цього з'єднайте харчову соду з перекисом і засобом для миття посуду. Нанесіть суміш на килим чи місце проникнення сечі кота і очистіть щіткою. Після почистіть місце пилососом.

Гліцерин

Гліцерин ідеальний варіант для боротьби зі застарілими слідами. Його необхідно нанести на місце ураження, однак після 30 хвилин місце ретельно вимити з милом.

Спирт

Як варіант на допомогу прийде етиловий спирт, або звичайна горілка. Вони допоможуть усунути яскравий запах сечі кота. Однак з цим методом варто бути обережним, він може пошкодити речі, килим чи меблі.

Йод

Якщо запах котячої сечі шириться з темного покриття, тоді як варіант можна спробувати йодовий розчин. Для цього у 200 мілілітрів води додати шість крапель йоду. Затерти місце ураження сечею і дати висохнути. Коти не дуже люблять запах йоду, тому, ймовірніше всього, у цьому місці більше шкодити не буде. Однак, пам’ятайте, що цей метод актуальний лише для темних поверхонь.

Як не зробити гірше

У жодному разі не намагайтеся перебити запах котячої сечі хлором. Цей спосіб не просто не дієвий, він зробить тільки гірше і сморід буде ще виразнішим.

Читайте також:

Як відучити котів лазити по шторах: 11 перевірених методів

На межі наркотичної залежності: чому котяча м'ята так подобається котам і чим вона небезпечна

Як зберегти в чистоті дім, де живуть собаки чи коти: 14 практичних порад