Вінегрет з запечених овочів з додаванням квасолі - рецепт, який перевершив класичну версію салату
Вінегрет — це святковий салат на столі наших бабусь та дідусів, який з часом почав втрачати свою популярність. Його готували часто, оскільки в його рецептуру входили всі доступні інгредієнти, а виходило надзвичайно смачно, а головне корисно. Зараз же ця страва не така популярна, хоч і дуже корисна.
До складу вінегрету входить буряк, який дуже корисний для організму, особливо в зимовий період, коли і так спостерігається дефіцит вітамінів. Звісно як і кожна страва цей салат має класичну версію, а також її аналоги. Наприклад, ви колись їли вінегрет з квасолею? Якщо ні, тоді спробуйте. Рецептом його приготування поділився футблог gayanefood.
Інгредієнти
- 250 грамів червоного буряка;
- 250 грамів картоплі;
- 250 грамів моркви;
- 250 грамів огірків;
- 400 грамів червоної квасолі;
- 1 цибулина;
- петрушка, кріп, кінза;
- 40 мілілітрів оливкової або соняшникової олії;
- сік лимона;
- сіль та мелений перець.
Спосіб приготування
Крок 1
Очистіть всі овочі від шкірки, помийте та наріжте рівними кубиками. Викладіть на форму для випікання, збризнути олією та приправами і відправте на 25 хвилин в попередньо розігріту до 210 градусів духовку. Дайте охолонути.
Крок 2
Подрібніть свіжу цибулю та зелень, а також подрібнені кубиками огірки. Також додайте квасолю та запечені овочі.
Крок 3
Додайте олію та спеції, ретельно перемішайте і відправте на 2-3 години до холодильника. Краще всього на ніч.
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