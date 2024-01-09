Рецепт домашнього квасу від Євгена Клопотенка

Усього чотири інгредієнти допоможуть вам створити напій, який так полюбився багатьом людям. Євген Клопотенко розповідає, що для цього потрібно робити.

Квас — добре відомий напій, що освіжає. Український ресторатор Євген Клопотенко ділиться рецептом популярного напою, який можна приготувати вдома.

ІНГРЕДІЄНТИ:

400 г бородинського хліба;

70 г цукру;

2 г дріжджів (живі);

2,5 л води.

Для початку бородинський хліб (400 г) ріжемо кубиками з боками близько 1,5 см.

Підсушуємо порізаний хліб на пательні без олії, поки хліб дещо не підсохне і не візьметься твердою скоринкою.

Відрізаємо від цілого бруска 2 г дріжджів. Для приготування квасу Євген Клопотенко рекомендує використовувати тільки живі дріжджі.

Кришимо дріжджі руками в невелику миску.

Додаємо до дріжджів близько 100 мл води і 2 ст. л. цукру. Перемішуємо, поки цукор повністю розчиниться.

Перекладаємо кубики хліба в трилітрову банку з кришкою, що закручується, додаємо воду з дріжджами та цукор, що залишився.

Потім доливаємо воду до верху банки, злегка перемішуємо. Закриваємо нещільно кришкою і залишаємо бродити за кімнатної температури на 1-4 дні. Швидкість приготування квасу залежить від температури навколо. Тож влітку час приготування квасу буде мінімальним. Чим більше ми будемо витримувати квас, тим більш насиченим і різьким буде його смак.

Проціджуємо квас через сито з марлею в чисту ємність та відразу переливаємо в банки з кришками і ставимо в холодильник. Домашній квас можна зберігати в холодильнику до 10 днів.

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