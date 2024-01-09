Що подарувати колезі на день народження: 10 простих порад

Експерти радять: подарунок має бути від душі, щоб радував і вашого колегу, і вас.

Вибір подарунка колезі на день народження може бути непростим завданням, але це чудова нагода проявити увагу і турботу. Ми не розповідатимемо, що важливо підібрати такий сувенір, який буде корисним, тішитиме тощо. Просто подаруйте такий подарунок, щоб колега відчув, наскільки він важливий для вас, наскільки цінний як товариш по службі, наскільки радує як друг. Традиційно допомагають нам у цьому експерти, цього разу з американського видання Wirecutter.

Зарядний пристрій під девізом "куди завгодно, де завгодно"

Якщо ваша близька людина по роботі завжди просить бармена або баристу під'єднати її телефон, полегшить її проблеми з низьким зарядом батареї. Вибір наших експертів — сертифікований Apple портативний бездротовий зарядний пристрій Belkin Boost Charge Pro з MagSafe з вбудованою підставкою. Однак ваш вибір — це ваш вибір.

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Класний брелок для ключів

Ваш колега зі стильно обставленим столом і в приголомшливому діловому одязі напевно оцінить щось елегантне з розряду того, що крутять на пальці круті хлопці. Головне, щоб брелок підходив за розміром до його ключів, але не був занадто важким для штанів або сумочки.

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Солодкі сукуленти

Рослини очищають повітря і прикрашають будь-яке приміщення, навіть кабіну вантажівки. При цьому вони не повинні бути громіздкими, щоб жити на робочому столі і не заважати великій кількості ділових паперів. І вони мають бути живучими, навіть якщо їм не вистачатиме природного світла і повітря. А ще є флораріуми — вази з вічними букетами.

Фото: pinterest.com

Набір ароматних спецій

Наприклад, тріо — приголомшливий перець, гострий перець чилі і трохи солодкого перцю. Смак чудовий, унікальний, аромат — сильний і проникливий. До речі, є і ваша вигода: тепер вам не треба буде довго відривати колегу від монітора — заклик на обід буде почуто завжди.

Фото: pinterest.com

Підставки для книг

Якщо ваш колега — книгоман, а серед ділових папок у нього завжди стоять улюблені книжки з пошарпаними обкладинками, акуратна і стильна підставка для книжок буде для нього досить цінним подарунком. Ну, а якщо ваш колега ще той трудоголік, то підставки для книг підійдуть для організації довідників, папок, словників на робочому столі.

Фото: pinterest.com

Компактний масажер

У більшості людей після кількох годин, проведених за столом, болять спина, шия, ще якась частина тіла. І тут ваш подарунок — самомасажер — буде дуже доречним. Адже завжди можна знайти пару хвилин для релаксу. Просто заздалегідь дізнайтеся, який потрібен — для шиї, спини тощо.

Фото: pinterest.com

Гаряча кава forever

Якщо ви працюєте разом із людиною, якій потрібна ціла вічність, щоб допити ранкову чашку чаю, підігрівач для кухлів дасть їй змогу цілий день насолоджуватися напоєм, який не охолонув. При цьому така "грілка" для чашки кави займає небагато місця, головне — щоб розетка була в комфортній доступності.

Фото: pinterest.com

Безтурботна дрібничка

Для сусіда по офісу, який полюбляє дрібнички, маленька фігурка улюбленого персонажа з мультику або культового фільму обов'язково додасть ще більше веселощів і настрою.

Фото: pinterest.com

Рюкзак

Елегантна форма і практичні функції цього невеликого, за розмірами ноутбука, рюкзака дають змогу носити його з будь-яким дрес-кодом. Насправді такий подарунок, та ще й із водостійкої тканини, зробить його дорожчим, ніж це є насправді.

Фото: pexels.com

Килимок для дистанційки на повітрі

Незалежно від того, чи є ваш колега пристрасним шанувальником активного відпочинку, чи просто любить попрацювати або пообідати на свіжому повітрі, ідеальний килимок для офісного пленеру обов'язково стане хітом. Головне підібрати модель з потрібними якостями. Наприклад, одна сторона килимка — водостійкий ПВХ, інша — м'яка оксфордська тканина. Він компактно складається в сумку з ручкою (розміром з аркуш паперу), тож його можна легко покласти і в рюкзак, і в шухляду офісного столу.

Фото: pinterest.com

Кілька рекомендацій під час вибору подарунка колезі

Проведіть невелике дослідження або згадайте розмови, які допоможуть вам зрозуміти, що може сподобатися вашому колезі. Це можуть бути його захоплення, хобі, улюблені кольори, спосіб життя тощо.

Подумайте про те, як подарунок впишеться в професійне середовище. Наприклад, предмети для робочого столу або аксесуари, які можуть бути корисні в офісі.

Визначте бюджет, який ви готові витратити на подарунок. Важливо знайти баланс між вартістю подарунка та його значенням.

Подумайте про те, як зробити подарунок унікальним. Це може бути персоналізація за допомогою імені, ініціалів або улюбленої фрази.

Подумайте, чи буде ваш подарунок корисним у повсякденному використанні і чи зможе він приносити радість регулярно.

Врахуйте вікові особливості колеги. Подарунок для молодшого співробітника може бути креативнішим і неформальнішим, а для старшого колеги — консервативнішим і практичнішим.

Поважайте культурні та особисті вподобання колеги. Уникайте подарунків, які можуть бути неадекватно сприйняті відповідно до культурних або особистих переконань.

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