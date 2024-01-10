Три знаки Зодіаку, яким не можна ні з ким сваритися в січні 2024 року

Астрологи назвали три знаки Зодіаку, яким у перший місяць року варто бути особливо обережними з конфліктами. Саме в січні це може призвести до неприємних наслідків.

Астрологиня Марія Кузьменко розповіла, кому зі знаків Зодіаку не можна ні з ким вступати в конфлікти найближчими тижнями.

Терези

Протягом усього місяця Терези будуть особливо чутливими до енергії оточення. Остерігайтеся конфліктів і будь-яких словесних сутичок із ким-небудь, щоб уникнути емоційного перегріву, оскільки ваша вразливість може призвести до складніших ситуацій, з яких буде важко вийти.

Водолій

На початку року Водолії можуть зіткнутися з підвищеним рівнем стресу і тривоги, а конфлікти можуть тільки погіршити їхній стан. Постарайтеся підтримувати гармонію у стосунках з оточуючими, інакше неприємні наслідки можуть вплинути на ваше емоційне благополуччя. Особливо це стосується особистих стосунків із партнером.

Діва

У січні 2024 року Діви можуть відчувати тиск з боку і відповідальність у робочій сфері. Уникайте сварок і напружених ситуацій з колегами і начальством, щоб зберегти ясність розуму і уникнути додаткового стресу, який може вплинути на ваші професійні зобов'язання.

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