10 січня 2024 року: Григорія Нісського — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна лихословити та наговорювати на когось, а також займатися важкою роботою по дому. Якщо сьогодні багато снігу, то і хліба багато буде.

Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святителя Григорія Нісського. Григорій Ніський виростав в оточенні благочестивої сім'ї — його братом був Василь Великий, а сестрою — преподобна Макрина. Незважаючи на те, що йому довелося навчатися в нехристиянській школі, він продовжував служити Богу, самостійно вивчати філософію, а пізніше став учителем.

Також 10 січня в Україні та світі святкують Всесвітній день метро.

Що не можна робити 10 січня:

лихословити й наговорювати на когось;

займатися важкою роботою по дому;

стригтися і голитися;

загадувати майбутнє;

вживати багато алкоголю.

Народні прикмети та повір'я:

на деревах іній — літо буде холодним;

вітер з півдня — до літніх гроз;

погода ясна — до спекотного літа;

якщо снігу багато — то й хліба багато буде;

якщо іній не минає з вечора вчорашнього дня — скоро зіпсується погода.

День ангела святкують:

Анатолій, Григорій, Зіновій, Макар, Павло, Петро, Феофан.

Народилися в цей день:

1597 рік — Петро Могила, митрополит Київський, Галицький і всієї Русі (1632-1647), який домігся незалежності православної церкви;

1934 рік — Леонід Кравчук (пом. 2022), перший президент України (1991-1994);

1944 рік — Френк Сінатра-мол., американський співак і актор;

1981 рік — Алан Бадоєв, український кінорежисер, кліпмейкер і телеведучий.

А також у цей день:

1863 рік — у Лондоні запущено першу у світі лінію метрополітену (3,6 км);

2001 рік — перший вихід у світ Wikipedia як частини "Нупедії". Через 5 днів Wikipedia стає самостійним сайтом.