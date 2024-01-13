Швидко, смачно, незвично: оладки з тунцем і кукурудзою

Ці апетитні оладки готуються дуже легко і швидко, а результат принесе вам справжнє задоволення.

Оладки з тунця та кукурудзи — це чудове рішення для вечері або ланч-боксу в будні дні. Такі несолодкі оладки можна подавити як гарячими, так і холодними, після охолодження вони не втрачають своїх смакових якостей. Рецептом оригінальної страви, яка готується менше ніж за півгодини, поділився сайт Taste.

Інгредієнти:

заморожені зерна кукурудзи — 240 г;

курячі яйця — 3 шт;

пшеничне борошно — 100 г;

розпушувач — 0,5 ч. л.;

молоко — 60 мл;

заморожені кабачки — 100 г;

консервований тунець — 425 г.

Приготування:

Крок 1

Відваріть кукурудзу в каструлі з киплячою водою до готовності. Потім промийте її під холодною водою і добре злийте. Можна використовувати консервовану кукурудзу замість замороженої, тоді варити її не потрібно.

Крок 2

У великій мисці збийте яйця. Додайте борошно, розпушувач і молоко, добре перемішайте вінчиком до отримання гладкого однорідного тіста.

Крок 3

Додайте в тісто кукурудзу, кабачки та розламаний на шматочки тунець. Перемішайте, щоб усі інгредієнти рівномірно розподілилися в тісті.

Крок 4

Нагрійте сковороду з антипригарним покриттям на середньому вогні. Викладайте тісто для оладок ложкою на відстані одна від одної, залишивши місце, щоб оладки могли розтектися. Якщо у вас звичайна пательня, випікайте оладки на невеликій кількості рослинної олії.

Крок 5

Обсмажуйте оладки з одного боку до золотистого кольору, близько 2-3 хвилин. Переверніть їх лопаткою і продовжуйте готувати, поки не підрум'яниться і другий бік.

Крок 6

Розкладіть оладки по тарілках. Подавайте їх із соусом Sweet Chilli та салатом зі свіжих овочів і зелені.

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