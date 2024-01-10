Гарний яблучний тарт без клопоту: просто наріжте яблука і складіть їх стопками

Просто наріжте яблука скибочками, викладіть їх стопками на пісочне тісто і запікайте. Полийте перед подачею карамельним соусом, щоб отримати досконалий смак.

Якщо ви хочете спекти гарний яблучний пиріг, але не готові викладати чудернацькі візерунки з яблук, є одне просте рішення — наріжте яблука скибочками і складіть їх стопками на основу з пісочного тіста. Такий тарт буде прикрасою будь-якого столу. До того ж готується він легко і просто, а на смак просто чарівний завдяки великій кількості яблук, мигдальному борошну і карамельному соусу. Рецептом цієї дуже смачної випічки поділився сайт Taste.

Інгредієнти:

вершкове масло, розм'якшене — 100 г;

цукрова пудра — 1 склянка (220 г);

яйце — 1 шт;

мигдальне борошно — 120 г;

звичайне борошно — 1/4 склянки (35 г);

бренді — 1 столова ложка (за бажанням);

червоні та зелені яблука — 4 шт;

лимонний сік — 1/4 склянки (60 мл);

апельсиновий сік — 1/3 склянки (80 мл);

вершкове масло для соусу — 20 г.

Для тіста:

звичайне борошно — 1,5 склянки (225 г);

цукрова пудра — 1/3 склянки (55 г);

охолоджене вершкове масло, нарізане на шматочки — 125 г;

яєчний жовток — 1 шт;

крижана вода — 2 чайні ложки.

Приготування:

Крок 1

Для тіста помістіть борошно, цукрову пудру та олію в кухонний комбайн, подрібніть до стану дрібних панірувальних сухарів. Додайте яєчний жовток і воду, перемішайте до однорідності.

Крок 2

Перекладіть тісто на посипану борошном поверхню, вимісіть до однорідності. Сформуйте диск, загорніть його в плівку, приберіть у холодильник на 30 хвилин.

Крок 3

Розкачайте тісто на посипаній борошном поверхні в диск завтовшки 3 мм. Викладіть тістом форму для пирога діаметром 22 см зі знімним дном. Поставте в холодильник на 30 хвилин.

Крок 4

Розігрійте духовку до 200°C. Застеліть тісто зверху папером для випічки, заповніть форму квасолею або рисом як вантажем, щоб основа з тіста зберегла під час випікання правильну форму. Випікайте 10 хвилин, потім видаліть папір і вантаж. Випікайте ще 8 хвилин до світло-золотистого кольору.

Крок 5

Дістаньте пиріг із духовки та залиште остигати на решітці. Зменшіть температуру в духовці до 180°C.

Крок 6

Збийте масло і половину цукрової пудри до кремоподібного стану. Вбийте яйце, додайте бренді, мигдалеве та звичайне борошно, бренді. Викладіть у пиріг, розгладьте поверхню.

Крок 7

Наріжте яблука, полийте лимонним соком. Залиште на 5 хвилин, потім промокніть. Викладіть яблука стопками на пирозі, а потім змістіть їх убік по колу, щоб вони рівномірно заповнили форму. Чергуйте стопки зелених і червоних яблук, щоб начинка красиво виглядала.

Крок 8

Випікайте тарт 30-35 хвилин, поки начинка не буде готова. За необхідності накрийте його фольгою, щоб пиріг не підгорів.

Крок 9

У сотейнику з товстим дном карамелізуйте цукрову пудру, що залишилася, на середньому вогні близько 5 хвилин. Додайте апельсиновий сік і олію, варіть 5-7 хвилин до загустіння. Остудіть і подавайте з тартом.

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