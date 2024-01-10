Яйця "Пашот" за 3 хвилини - найпростіший спосіб приготувати ідеальний сніданок
Яйце "Пашот" — це традиційна французька страва, яка емігрувала по всьому світу. Зараз же яйце "Пашот" — це популярний варіант сніданку, який слугує ідеальним доповненням до основної страви, або ж спокійно може стати варіантом окремої страви.
І хоч така версія приготування звичайного вареного яйця доволі поширена, мало хто вміє його готувати правильно та знає як це зробити швидко. Не лякайтесь цієї назви "Пашот", це всього-на-всього варені яйця в окропі з рідким жовтком. Шеф-кухар Олександр Огороднік поділився своїм секретом, як він швидко готує смачне та ідеально проварене яйце "Пашот" всього лише за 3 хвилини.
Інгредієнти
- 1 літр води;
- 1 чайна ложка солі (без гірки);
- 1 столова ложка оцту (можна любого);
- сирі яйця.
Спосіб приготування
Крок 1
Додайте один літр води в каструлю і відправте варитися на вогонь.
Крок 2
До води також необхідно додати 1 чайну ложку солі, без гірки.
Крок 3
Туди ж варто додати 1 столову ложку оцту. Це робиться для того, щоб білок швидше схопився і не розбігся по всій каструлі.
Крок 4
Доводимо воду до кипіння і зменшуємо вогонь, щоб вода ледь кипіла. Далі нам знадобиться шумівка, яку можна знайти майже на кожній кухні. У шумівку розбиваємо яйце. Не лякайтеся, все яйце не витече з шумівки, витече лише зайва водичка з білка. Спокійно опускаємо шумівку з яйцем в гарячу воду і залишаємо його варити протягом 3 хвилин на самому мінімальному вогні.
Важливо, не потрібно мішати, крутити воду чи допомагати яйцеві зваритися. Весь процес буде відбуватися мимовільно.
Крок 5
Тією ж самою шумівкою дістаємо яйце з каструлі та викладаємо на тарілку. Можна куштувати. Смачного.
Пам’ятайте, у приготуванні яйця "Пашот" важливо слідкувати за часом, зайві кілька секунд можуть його зіпсувати. Також не менш важливо температура приготування. Тому якщо в рецепті говориться про мінімальний вогонь, значить так варто зробити, щоб яйце "Пашот" не переварилося.
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