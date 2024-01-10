Вівсяне печиво з журавлиною: простий рецепт ароматної випічки
Вівсяне печиво — ідеальний вибір для тих, хто цінує домашню випічку. Його дуже легко приготувати.
Вівсяне печиво з журавлиною — це прекрасне поєднання корисних інгредієнтів і неповторного смаку. Така випічка підійде як для святкового столу, так і для повсякденного чаювання. Солодкість журавлини і текстура вівсяних пластівців роблять кожен шматочок цього печива особливо привабливим, пише Обозреватель.
Інгредієнти
Для приготування печива знадобляться такі продукти:
- вівсяні пластівці — 2 склянки;
- борошно пшеничне — 1 склянка;
- цукор — 1/2 склянки;
- розпушувач — 1 чайна ложка;
- сіль — 1/4 чайної ложки;
- вершкове масло (розм'якшене) — 100 г;
- яйце — 1 штука;
- ванільний екстракт — 1 чайна ложка;
- сушена журавлина — 1/2 склянки.
Приготування
Крок 1. У великій мисці змішайте вівсяні пластівці, борошно, цукор, розпушувач і сіль.
Крок 2. Додайте розм'якшене вершкове масло, яйце і ванільний екстракт. Ретельно перемішайте до утворення однорідного тіста.
Крок 3. Акуратно вмішайте сушену журавлину в тісто.
Крок 4. Розігрійте духовку до 180°C. Деко застеліть пергаментним папером.
Крок 5. Ложкою викладайте тісто на деко, формуючи невеликі круглі печива.
Крок 6. Випікайте печиво протягом 10-15 хвилин до золотистого кольору.
Крок 7. Дайте печінці охолонути перед подачею.
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