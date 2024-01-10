Вівсяне печиво з журавлиною: простий рецепт ароматної випічки

Вівсяне печиво — ідеальний вибір для тих, хто цінує домашню випічку. Його дуже легко приготувати.

Вівсяне печиво з журавлиною — це прекрасне поєднання корисних інгредієнтів і неповторного смаку. Така випічка підійде як для святкового столу, так і для повсякденного чаювання. Солодкість журавлини і текстура вівсяних пластівців роблять кожен шматочок цього печива особливо привабливим, пише Обозреватель.

Інгредієнти

Для приготування печива знадобляться такі продукти:

вівсяні пластівці — 2 склянки;

борошно пшеничне — 1 склянка;

цукор — 1/2 склянки;

розпушувач — 1 чайна ложка;

сіль — 1/4 чайної ложки;

вершкове масло (розм'якшене) — 100 г;

яйце — 1 штука;

ванільний екстракт — 1 чайна ложка;

сушена журавлина — 1/2 склянки.

Приготування

Крок 1. У великій мисці змішайте вівсяні пластівці, борошно, цукор, розпушувач і сіль.

Крок 2. Додайте розм'якшене вершкове масло, яйце і ванільний екстракт. Ретельно перемішайте до утворення однорідного тіста.

Крок 3. Акуратно вмішайте сушену журавлину в тісто.

Крок 4. Розігрійте духовку до 180°C. Деко застеліть пергаментним папером.

Крок 5. Ложкою викладайте тісто на деко, формуючи невеликі круглі печива.

Крок 6. Випікайте печиво протягом 10-15 хвилин до золотистого кольору.

Крок 7. Дайте печінці охолонути перед подачею.

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