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Вітамінний салат із мандаринами, горіхами та медом: як приготувати
Салат із мандаринами не тільки має чудовий вигляд, а й вишуканий смак. Він стане чудовим доповненням до вашого обіду або вечері.
Вітамінний салат із мандаринами — це не тільки смачно, а й дуже корисно. Ця страва ідеально підійде як для повсякденного обіду, так і для особливих випадків. Поєднання свіжих овочів і фруктів додасть вашому столу особливої вишуканості, а також забезпечить вас необхідними вітамінами і мікроелементами, пише Телеграф.
Вітамінний салат
Інгредієнти:
- мандарини — 3-4 штуки;
- мікс зеленого салатного листя — 100 г;
- червоний солодкий перець — 1 штука;
- огірок — 1 штука;
- червона цибуля — 1/2 головки;
- волоські горіхи — 1/2 склянки;
- оливкова олія extra virgin — 3 столові ложки;
- сік лимона — 2 столові ложки;
- мед — 1 чайна ложка;
- сіль і чорний мелений перець — за смаком;
- зелень (петрушка, кріп) — для декорування.
Приготування:
- Мандарини очистіть і розділіть на часточки. Солодкий перець і огірок наріжте тонкими смужками. Цибулю дрібно наріжте.
- Салатне листя промийте, обсушіть і порвіть на зручні шматочки.
- Для заправки змішайте оливкову олію, лимонний сік, мед, додайте сіль і перець за смаком.
- У великій салатниці змішайте салатне листя, мандарини, перець, огірок і цибулю.
- Полийте салат заправкою й акуратно перемішайте.
- Посипте готовий салат волоськими горіхами і прикрасьте свіжою зеленню.
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